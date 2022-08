Auf dem Flugplatz Runden gedreht

Walldürn. Voll auf ihre Kosten kamen am Montagnachmittag im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Walldürn alle Freunde und Interessenten des Inline-Skatings, denn in Kooperation mit der Signal-Iduna-Nova-Gruppe in Walldürn fand auf dem Flugplatz unter der fachmännischen Anleitung von Sportlehrer Reiner Paul aus Königheim ein Inline-Skating-Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene statt, der mit insgesamt 36 jugendlichen Teilnehmern im Alter von acht bis 14 Jahren sehr großen Anklang fand.

Beim Anfängerkurs konnten alle Teilnehmender in einfacher und anschaulicher Form praxisnah die Techniken und Kniffe des Inline-Skatings erlernen, etwa die verschiedenen Brems-, Kurven- und Falltechniken sowie das Ausweichen vor Hindernissen.

Zu Beginn sagte Oliver Stumpf als Generalagent der Signal-Iduna-Nova-Gruppe, dass dieser Inliner-Kurs unter dem Aspekt und Gesichtspunkt der Schadensverhütung bei den Ferientagen angeboten und mit Sportlehrer Reiner Paul aus Königheim als Kursleiter durchgeführt wird.

Nach einer theoretischen Einführung von Reiner Paul, der hierbei etwa auf das Ausrüstungs-Know-how oder die Wichtigkeit und Bedeutung des Aufwärmens beim Inline-Skating hinwies, begann man gleich mit der Praxis des Inline-Skatens.

Fahrtechnik beigebracht

Große Bedeutung kam dabei eingangs vor allem auch dem Sicherheitstraining zu. Weitere Übungsschwerpunkte waren auch das Erlernen der richtigen Fahrtechnik wie das Geradeausfahren in der stabilen Grundposition, „Eierlauf“ und Kurvenfahren. Beim anschließenden eineinhalbstündigen Inline-Skating-Kurs für Fortgeschrittene stand das sportliche Inline-Skaten und die dabei vermittelten Grundtechniken wie Ein-Bein-Fahren, Rückwärtsfahren, Kurvenfahren, Achterfahren und Slalomfahren auf dem Programm.

Zuletzt demonstrierten dann schließlich noch Übungsleiter Rainer Paul und einige fortgeschrittenen Fahrer rasante Slalomfahrten um aufgestellte Pylonen sowie das Übersteigen eines quer- beziehungsweise längs liegenden Hindernisses und Sprünge mit leichten und auch schwierigen Sprungfiguren sowie das Teamfahren. ds