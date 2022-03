Auch daheim Punkte geholt

Walldürn. Nach zweijähriger Pause sind die Turnerinnen und Turner des SV Rippberg in die neue Wettkampfsaison gestartet. Zunächst stand der vereinsinterne Wettkampf auf dem Programm. Mit durchdachtem Hygienekonzept und tagesaktuellem Testen war es sogar möglich, Zuschauer in die Halle zu lassen. Absolviert wurden die vier Disziplinen: Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los ging es mit der Altersklasse 6/7 Jahre und jünger, sowie der Altersklasse 8/9 Jahre. In der Altersklasse 6/7 Jahre und jünger, bei der die jüngste Teilnehmerin gerade vier Jahre alt geworden war, meisterten die Kleinen zum Teil ihren ersten Wettkampf. An die Spitze turnten sich Minou Köpfle (45,2 Punkte) vor Hannah Günther (44,6), die in ihrer Altersklasse die beste Übung am Reck zeigte. Auf Platz drei schaffte es Mia Thoma (41,8).

In der AK 8/9 Jahre turnten zwei Kinder ihren Wettkampf von zu Hause aus, da sie sich zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne befanden. Über Zoom wurden die Kinder live in die Halle geschalten und dort während des laufenden Wettkampfes gewertet. Durchgesetzt haben sich in dieser Altersklasse Mattis Riehl (48,8). Lene Henrich freute sich mit nur einem Zehntel Rückstand und 48,7 Punkten über den zweiten Platz. Platz 3 belegte Antonia Paar (47,8).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dann fanden die Wettkämpfe der Altersklassen 10/11 Jahre und 12/13/14 Jahre statt. Auch hier startete eine Turnerin von zu Hause aus. Die Turnerinnen zeigten gute Übungen am Boden. Am zweiten Gerät, dem „Zittergerät“ Schwebebalken mussten viele Kinder einen oder gleich mehrere Stütze in Kauf nehmen, die jeweils mit einem Minuspunkt bestraft werden. Hier merkte man die Aufregung der Kinder und Jugendlichen, sowie die fehlende Trainingszeit während der langen Pause und der neuen Hygiene-Aufteilung im Training, die ein konstantes Balkentraining nicht ermöglicht, deutlich.

Turngau-Wettkampf im Blick

In der Altersklasse 10/11 Jahre setzte sich Mia Riehl mit 54,2 Punkten an die Spitze, gefolgt von Stefanie Elsässer (53,5). Platz drei erreichte Carlotta Lafeld und Hannah Klemmer (beide 52,7). In der Altersklasse 12/13/14 Jahre schaffte Lana-Sophie Mosch mit 56,6 Punkten Platz eins. Amy Krämer belegte Platz 2 (56,2). Platz 3 gelang Emely Leirich mit 51,8 Punkten.

Motiviert und neu geplant geht das Training weiter. Der Gruppe bleibt jetzt drei Wochen Vorbereitungszeit bis zum Frühjahrsmannschaftswettkampf des Main-Neckar- Turngau, der am 9. April in Tauberbischofsheim stattfindet. lif

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3