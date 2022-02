ASB-Neubau in Walldürn soll 2023 bezugsfertig sein

Der Baustil von Pflegeheimen wirkt innen wie außen oftmals nüchtern und in erster Linie auf die Funktion ausgerichtet. Völlig andere Wege geht der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Region Heilbronn-Franken mit seinem Konzept für den Bau eines Wohn- und Pflegezentrums in der Gregor-Mendel-Straße in Walldürn. Auf einer Fläche von rund zwei Hektar entstehen kleinteilige Gebäude, die den Bedürfnissen

