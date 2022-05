Artenvielfalt gefördert

Glashofen/ Eppingen. Im Rahmen der Eröffnung der Gartenschau in Eppingen wurden 29 Mitgliederclubs des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) ausgezeichnet, die in den beiden zurückliegenden Jahren erfolgreich Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt auf ihrer Anlage umgesetzt haben. Darunter ist auch der Golfclub Glashofen-Neusaß.

Die Ehrung nahm Otto Leibfritz, Präsident des BWGV, gemeinsam mit dem Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Dr. Andre Baumann und Marc Biber, dem Leiter des Bereichs Umwelt & Platzpflege beim Deutschen Golfverband, vor. Diese drei Kooperationspartner haben das „Lebensraum Golfplatz Projekt“ 2019 ins Leben gerufen, an dem inzwischen 63 der insgesamt 90 Anlagen in Baden-Württemberg teilnehmen.

Zu Beginn der Veranstaltung richtete Oberbürgermeister Klaus Holaschke ein Grußwort an die anwesenden Clubvertreter. Er würdigte die zahlreichen Natur- und Umweltschutzaktivitäten der Golfanlagen, die mit ihrer Teilnahme am Projekt „Lebensraum Golfplatz – Wir fördern Artenvielfalt“ zeigen, dass „Golf und Natur unzertrennlich und im Einklang miteinander stehen“. Den anwesenden Clubvertretern bescheinigte der OB, dass sie mit ihren umgesetzten Maßnahmen „eindrucksvoll beweisen, wie Umweltschutz auf einem ,Sportplatz‘ nachhaltig umgesetzt werden kann“!

Im Rahmen der anschließenden Gesprächsrunde betonte Marc Biber, dass „Golfplätze für die Förderung der Artenvielfalt besonders geeignet sind, da neben den für den Spielbetrieb benötigten Flächen rund 60 Prozent einer Anlage keinerlei ,Produktionszwang‘ unterliegen und diese so für die Schaffung kleinteiliger Lebensräume genutzt werden können.“

Otto Leibfritz war hocherfreut über das große Echo, welches dieses Projekt bei den Verantwortlichen in den Golfclubs ausgelöst hat. „Meine persönlichen Erwartungen und die des BWGV-Präsidiums an dieses Projekt wurden bereits übertroffen. Ich bin sehr stolz, dass inzwischen mehr als zwei Drittel unserer Mitgliederclubs an dem Projekt teilnehmen.“

Staatssekretär Dr. Baumann attestiert den Golfanlagen, dass sie Teil der Lösung bei der Bewältigung einer der größten Menschheitsaufgaben unserer Zeit sind - dem immer schnelleren Artensterben. Begeistert zeigte er sich, wie die verschiedenen Golfclubs das Projekt genutzt haben, um die unterschiedlichsten Biodiversitätsmaßnahmen zu planen und erfolgreich umzusetzen. „Die geehrten Golfclubs setzen sich mit großem Engagement dafür ein, auf ihren Flächen wichtige Lebensräume für unterschiedlichste Tiere und Pflanzen zu schaffen und sie so zu erhalten.“

Abschließend sicherte er die Fortsetzung der Kooperation sowie seine persönliche und die weitere Unterstützung für das Projekt durch das baden-württembergische Umweltministerium zu. pm