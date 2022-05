Arbeitsreiche Monate Revue passieren lassen

Walldürn. Auf zwei trotz der Corona-Pandemie arbeits- und erfolgreiche Jahre blickte am Freitag der DRK-Ortsverein Walldürn zurück. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen neben den Berichten Ehrungen langjähriger Mitglieder. Geleitet wurde diese vom stellvertretende Vorsitzende Michael Wöhl in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Markus Huber.

Nach dem Totengedenken würdigte Bürgermeister Markus Günther den DRK-Ortsverein in seinem Grußwort und bezeichnete ihn als „einen der Aktivposten – sowohl innerhalb der Stadt als auch im DRK-Kreisverband“.

Ehrungen und Ernennungen beim DRK-Ortsverein Walldürn Geehrt wurden für 45-jährige Mitgliedschaft Erik Enders, für 35 Jahre Markus Huber, für jeweils 25 Jahre Meikel Dörr, Marika Heidelmann, Thomas Huber, René Mairon und Michael Wöhl, für jeweils 20 Jahre Jochen Dörr, Erika Huber, Florian König, Holger Rudolph und Manuel Sturm, für jeweils zehn Jahre Jennifer Bender, Tamika Gärtner, Anna-Lena Löhr, Erik Macht, Annika Matt, Lukas Schnabel, Selina Seitz, Francine Stäudinger und Vanessa Wahnschaap sowie für jeweils fünf Jahre Philipp Gehrig, Svenja Gehrig-Linemann, Stefan Gramlich, Lukas Hefner und Dr. Pamela Stäudinger. Ernennungen nach abgeschlossener Helfergrundausbildung gab es für Leonie Görld, Stefan Gramlich, Leonie Görldt, Kimberly Schönig und Francine Stäudinger. Nach erfolgreicher Teilnahme an den Fachlehrgängen zu neuen Zugführern ernannt wurden Fabian Berger und Markus Huber, des Weiteren zum Gruppenführer Philipp Geis, Marcel Hofmann, Erik Macht und René Mairon. ds

Dem Bericht des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden war zu entnehmen, dass im Berichtszeitraum – vom 17. Juli 2020 bis zum Tag der Jahreshauptversammlung – acht Vorstandssitzungen, zwei Sondersitzungen gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband und der Stadt wegen der Corona-Pandemie und all ihrer Folgen sowie ein Sondertermin mit Staatssekretär Klenk zum Thema „Katastrophenschutz“ stattfanden. Ferner nahm man mit Abordnungen an sechs Kreisvorstandssitzungen sowie an der Jahreshauptversammlung 2021 des DRK-Kreisverbandes in Mudau teil.

Zahlreiche Arbeitseinsätze

Besondere Aktivitäten des DRK-Ortsvereins waren die zahlreichen Arbeitseinsätze in den eigenen DRK-Räumlichkeiten, die 14 Blutspendetermine, die zwei im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatsitzung des Gemeinderates der Stadt Walldürn erfolgten Blutspenderehrungen durch die Stadt, der Sondertermin mit dem planenden Architekten wegen des Neubaues der Atemschutzanlage, die Weihnachtsbaum-Verkaufsaktionen sowie der Ausflug zur Brauerei Faust nach Miltenberg.

Bereitschaftsführer Manuel Sturm machte zu Beginn seines Berichts deutlich, dass die vielen ehrenamtlich tätigen Helfer wieder alle Hände voll zu tun hatten. Besonders erwähnt wurden die Bereitschaftsleiter- und Vorstandssitzungen, die Dienstabende, die technischen Dienste, die Blutspendetermine, die Sanitätswachdienste bei Veranstaltungen sowie die 268 geleisteten Einsätze und die damit einhergehenden Stunden der Helfer-vor-Ort-Gruppe. Des Weiteren nahmen die DRK-Aktiven und -Helfer an 23 Dienstabenden, an zahlreichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen auf Ortsverbands-, Kreisverbands- und Landesverbandsebene teil.

Engagement gewürdigt

In einem besonderen „Corona-Pandemie-Rückblick“ zeigte der Bereitschaftsführer die in diesem Zusammenhang geleisteten Einsatzstunden auf: 2021 wurden von DRK-Aktiven im Zeitraum von März bis Juli in der Antigen-Schnelltest-Station im Hdot in Walldürn 182 Helferstunden geleistet, und davor beim „Domus-Cura-Einsatz“ in Hüffenhardt insgesamt 300 Helferstunden. Informiert wurde auch über die geselligen Veranstaltungen, die Frühjahrsputzaktion, die Tätigkeiten der Gerätewarte und den Sachstand bei den Geräten und bei der Ausrüstung.

Den Bericht der Katastrophenschutz-Betreuungsgruppe für den Berichtszeitraum 2020/21 erstattete Fabian Berger. Er zeigte auf, dass diese sich derzeit aus Einsatzkräften, Feldköchen, Zugführern und Gruppenführern zusammensetzt und in den zurückliegenden zwei Jahren folgende Aktivitäten zu verzeichnen hatte: Betreuung und Logistik, Aus- und Weiterbildung, Erstversorgung, Führungsgruppe, Transport und Verpflegung.

Eric Macht informierte darüber, dass die Jugendrotkreuzgruppe des DRK-Ortsvereins Walldürn derzeit aus 15 Kindern und Jugendlichen und sieben Gruppenleitern besteht. In den beiden zurückliegenden Jahren waren die Mitglieder an verschiedenen Übungseinsätzen beteiligt und hatten neun bzw. 15 Gruppenstunden zu verzeichnen. Des weiteren waren sie bei den Helfereinsätzen während der Blutspendetermine beteiligt.

Schließlich erstattete Rene Mairon seinen Bericht als Zeug- und Gerätewart.

Eine zufriedenstellende und trotz Corona-Pandemie erfreulicherweise positive Abschlussbilanz aufzuweisen hatte der von Schatzmeisterin Alexandra Linemann vorgetragene Kassenbericht aufzuweisen. Magdalena Dunkel und Chantal Meidel bestätigten ihr eine ordentliche Kassen- und Buchführung.

Die Entlastung des Vorstands erfolgte auf Antrag von DRK-Kreisbereitschaftsleiter Dominik Burger-Graseck einstimmig.

Burger-Graseck übermittelte anschließend die Grüße des verhinderten DRK-Kreisvorsitzenden, Buchens Bürgermeister Roland Burger, sowie des gesamten DRK-Kreisvorstands.

Neuwahlen

Nach einem Grußwort vom stellvertretenden Stadtkommandanten, Tobias Hauke, sowie der Neuwahl von Chantal Meidel und Magdalena Sturm zu Kassenprüfern erfolgte die Neuwahl der zwölf DRK-Ortsvereinsmitglieder Michael Wöhl, Markus Huber, Nico Hartmann, Tamika Gärtner, Fabian Berger, Alexandra Linemann, Pamela Stäudinger Florian Gramlich, Julian Gramlich, Philipp Geis, Francine Stäudinger, Maximilian Huber und Manuel Sturm zu Deligierten für die Kreisversammlung 2022 des DRK-Kreisverbandes Buchen. ds