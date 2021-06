Walldürn. Momentan wird die Außenanlage am Neubau der Turnhalle Keimstraße hergestellt. Im Rahmen dieser Maßnahme finden auch Arbeiten am Fußgängerüberweg in der Friedrich-Ebert-Straße statt.

Diese beinhalten unter anderem die Absenkung des Bordsteins zur Halle hin für Rollstühle. Durch die dortigen Tiefbauarbeiten kann der Zebrastreifen im Zeitraum von Dienstag, 15. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 25. Juni, nicht genutzt werden. Die Maßnahme wurde mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.

Der Fußgängerüberweg in der Friedrich-Ebert-Straße wird rollstuhlgerecht neu gestaltet. © Stadt Walldürn

Das beigefügte Bild zeigt die Arbeiten an der Turnhalle Keimstraße und die betroffene Fußgängerüberquerung.