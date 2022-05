Sein Silbernes Priesterjubiläum feierte am Samstag P. Irenäus Wojtko OFM Conv. in Verbindung mit einem Jubiläumsfestgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika, das kirchenmusikalisch umrahmt wurde vom Organisten der Walldürner Wallfahrtsbasilika, Sven Geier an der Dauphin-Orgel. Stadtpfarrer P. Josef Bregula OFM Conv. hielt die Festpredigt.

Pater Josef sagte, es sei ein besonderes Ereignis,

