Arbeit der Chöre leidet unter Pandemie

Walldürn. Auf der Tagesordnung der Sitzung des Pfarrgemeinderats der katholischen Kirchengemeinde Walldürn im Pfarrsaal des Gemeindehauses ging es auch um die Situation des Chorwesens.

Bernhard Schirmer als Kontaktbeauftragter des Pfarrgemeinderats teilte mit, dass bei einem Treffen der Chorleiter und Vorsitzenden der Walldürner Chöre deutlich geworden sei, dass bedingt durch die Corona-Pandemie der Betrieb in allen Chören schon seit längerer Zeit nahezu vollständig zum Erliegen gekommen sei.

Dies habe unter anderem zu einer immens rückläufigen personellen Situation geführt und eine positive Perspektive für die weitere Zukunft sei momentan oftmals nicht mehr gegeben beziehungsweise müsse kritisch hinterfragt werden.

Angesprochen wurde von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Eva-Maria Kötter die personelle Situation auf dem Sektor „Arbeitsgruppe pastorale Angebote“ sowie der Aspekt der Zukunftsperspektive im Bereich Katholisches Altenwerk.

Gemeindereferent Adrian Ambiel informierte, dass die Gottesdienst-Termine für die Erstkommunion im Jahr 2022 fest terminiert sind: am Sonntag, 24. April, in der Basilika, in der St. Marienkirche und in Rippberg sowie am Sonntag, 31. April, in Altheim. Gefirmt werden im laufenden Jahr 86 Firmlinge, die von 18 Katecheten betreut werden. Die Firmgottesdienste finden am 18. und 19 November in der Basilika statt.

Pfarrgemeinderat Anton Fach, Vorsitzender des Fördervereins für die Missionsarbeit, informierte, dass beim Förderverein am 26. April die Vorstandswahlen im Verlauf der Mitgliederversammlung anstehen und er nach 18-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender für dieses Amt nicht mehr kandidieren wird.

Auf schriftlichen Antrag des an diesem Abend verhinderten Pfarrgemeinderates Achim Dörr beschloss der Pfarrgemeinderat zunächst mehrheitlich bei einer Gegenstimme und sechs Enthaltungen die Durchführung einer weltweiten Ausstellung mit dem Titel „Eucharistische Wunder“ vom 18. September bis 9. Oktober in Walldürn.

Keine Zustimmung fand jedoch die als Ausstellungsort vorgeschlagene Basilika. Bei zwei Ja-Stimmen und vier Enthaltungen war die Mehrheit von zehn Pfarrgemeinderatsmitgliedern der Ansicht, diese Ausstellung an anderer Stelle durchzuführen. Genannt wurden das Pfarrheim oder die Kirche St. Marien.

Rainer Kreis, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats, berichtete über zwei Sitzungen, bei denen unter anderem Themen wie „Kirche St. Jakobus Reinhardsachsen, Arbeiten an der Einfriedungsmauer im Bereich des Zugangs zur Kirche“, „Kirche St. Sebastian Rippberg“, Malerarbeiten in der Sakristei und an den Außengeländern der Kirche“, „Teilnahme am Klima-Monotoring-System des Erzbistums Freiburg“, „Räume in St. Marien für die Young Musicans und das Zeltlagerteam Walldürner Höhe“ oder „Pfarrsekretariat, Neubesetzung der Stelle“ besprochen wurden. ds