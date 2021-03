Walldürn/Berlin. Patrick Hennig ist einer der Köpfe hinter der App. Der 32-jährige Walldürner ist Geschäftsführer der Start-Up-Firma neXenio in Berlin. Seit November 2015 am Markt ist neXenio eine Ausgründung aus dem Hasso-Plattner-Institut. Heute ist es eine GmbH mit über 50 Mitarbeitern, die an benutzerfreundlichen Softwarelösungen arbeitet. Partner sind etwa Unternehmen wie die Bundesdruckerei oder SAP.

AdUnit urban-intext1

Die FN haben sich mit Patrick Hennig über die App unterhalten. Dahinter stehen unter anderem auch die Rapper der „Fantastischen Vier“. Sänger Smudo brachte sich aktiv bei der Entwicklung der Luca-App ein. Gerade die Kulturszene ächzt unter den Auswirkungen der Pandemie, der Konzert- und Kulturbetrieb ruht seit Monaten. Die Künstler wollen wieder auf die Bühne.

Der Kontakt und die Idee zur App kamen über private Kontakte zustande. Michi Beck von den „Fantastischen Vier“ lebt in Berlin. Mit ihm und anderen Kulturschaffenden habe man überlegt, was man machen kann, um kulturelles Leben wieder zu ermöglichen.

Den Namen Luca habe man bewusst gewählt, so Hennig. „Wir wollten nichts mit Corona im Namen, das ist negativ besetzt.“ Also Luca, „das ist kurz und prägnant und geht leicht von der Zunge“. Das L steht dabei für Life (Leben), das U für United (gemeinsam), das C für Culture (Kultur) und das A für Access (Zugang). Zusammengefasst also die gemeinsame Arbeit, um Menschen wieder einen Zugang zu kulturellen Veranstaltungen zu ermöglichen.

Einer der Köpfe hinter der App: Der Walldürner Patrick Hennig, Geschäftsführer der Start-Up-Firma neXenio in Berlin. © Schah Eghbaly

AdUnit urban-intext2

Patrick Hennig sagte im Gespräch mit den FN, dass es nicht nur darum geht, Gastronomie und Events wieder möglich zu machen. Die Luca-App kann und soll auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens helfen. Etwa bei Versammlungen, im öffentlichen Nahverkehr, in Pflegeheimen oder im beruflichen Alltag. Überall dort kann die App eingesetzt werden, um Kontakte sicher und einfach zu verfolgen. „So ist es möglich, mit Luca Cluster zu identifizieren und Leute zu warnen, dass sie möglicherweise Kontakt mit einem Infizierten hatten“, sagt Hennig.

Bisher ist die Nachverfolgung von Kontakten eine aufwendige und mitunter vor allem langwierige Aufgabe. „Mit der App ist es möglich, schnell zu warnen und Infektionsketten nachzuverfolgen. Um so sich selbst und andere zu schützen.“ Bildlich gesprochen: „Mit Luca ist es möglich, das Infektionsfeuer klein zu halten und einen Waldbrand zu verhindern.“

Zettelwirtschaft ablösen

AdUnit urban-intext3

Die Idee hinter Luca ist, den Aufwand zur Kontaktnachverfolgung beispielsweise nach Restaurant-, Hotel- oder Konzertbesuchen einfacher zu machen. Die App soll die bisherige Zettelwirtschaft ablösen. Viele werden sich erinnern: Dauernd musste man Daten abgeben, bisweilen gut von anderen einsehbar, weil die Listen im Eingangsbereich eines Lokals oder Cafés offen auslagen. Mit dem Datenschutz war es da nicht immer so weit her.

AdUnit urban-intext4

Mit dem Einsatz der App könnten Gastronomen, Einzelhändler oder Konzertveranstalter das verhindern. Die Besucher werden dabei mit einem QR-Code in Empfang genommen, den diese mit der App auf ihrem Handy scannen können. Nun sind die Besucher eingecheckt – und im Fall einer Infektion können ihre Daten direkt und verschlüsselt an die kooperierenden Gesundheitsämter übermittelt werden, und nur die können die Daten dann auslesen.

Eingesetzt wird die App schon an vielen Orten in Norddeutschland, beispielsweise auf den nordfriesischen Inseln Amrum, Sylt und Föhr, wo sich die Verantwortlichen einen Weg hin zu einem sicheren Tourismus erhoffen. Auf Sylt etwa setzen bereits 200 Betriebe die Luca-App ein.

Während der Sendung gab es 350 000 Anmeldungen für die App. Patrick Hennig

Damit die App wie gewünscht funktioniert, müssen aber die Gesundheitsämter mitmachen. neXenio ist derzeit im Gespräch mit circa 200 Gesundheitsämtern – auch in Baden-Württemberg. Von den Gesundheitsämtern, die schon mit der App vernetzt sind, gebe es viel positives Feedback. Die Luca-Macher versprechen höchste Datensicherheit, weil die dezentral gespeicherten Nutzerdaten nur von den Gesundheitsämtern, nicht aber von den Gastgebern, der App oder Dritten ausgelesen werden können, so Hennig. Man habe frühzeitig mit Datenschützern zusammengearbeitet, denn es sei ja niemanden gedient, wenn man etwas entwickele, was von den Datenschützern dann kein grünes Licht bekommt.

Ein Gespräch mit Manne Lucha, dem baden-württembergischen Gesundheitsminister, gab es auch schon. „Er war sehr angetan.“ Und vom Datenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg, Stefan Brink, gab es Lob: Luca leiste einen wichtigen Beitrag bei der Nachverfolgung von Kontakten während der Pandemie und erfülle dabei den hohen Datenschutz-Standard. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich ebenfalls schon wohlwollend zu der App geäußert. Damit stehen die Chancen gut, dass die App am Mittwoch beim Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten eine Rolle spielen wird.

Dass der Bedarf groß ist, hat man am vergangenen Sonntag gesehen, so Hennig. Da ging es in der Talkshow „Anne Will“ auch um Luca. „Während der Sendung gab es 350 000 Anmeldungen für die App.“