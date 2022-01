Antonia und Moritz Paar als jüngste Teilnehmer am Start

Walldürn. Unter dem Motto „Sportabzeichen – Dein Olympia“ erfüllten 2021 trotz Corona-Pandemie insgesamt 47 Jugendliche und Erwachsene im Verlauf von insgesamt 22 Prüfterminen des Sportabzeichen-Stützpunktes TV Walldürn die Bedingungen für das Sportabzeichen.

Hierbei wurde allen Teilnehmern die Gelegenheit geboten, Herz, Lunge, Spannkraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Kreislauf in den Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Geräteturnen, Radfahren und Walking/Nordic Walking zu überprüfen, und zwar im Rahmen der einzelnen Termine unter fachkundiger Anleitung der Prüfer Leo Kehl, Peter Marquardt, Franz Schell, Norbert Steinbach und Bernd Stieglmeier sowie der Übungsleiterinnen Peggy Pfattheicher und Iris Seyfried.

Die Leistungsanforderungen waren – wie in jedem Jahr – altersmäßig abgestuft, wobei sich die Geburtenjahrgänge 2004 bis 2015 um das Deutsche Jugendsportabzeichen in Bronze, Silber und Gold, sowie die Geburtenjahrgänge 2003 und älter um das Deutsche Erwachsenensportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold bewarben.

Nach Abschluss der Aktion 2021 des Sportabzeichen-Stützpunktes Walldürn erlangten 14 Jugendliche das Deutsche Jugendsportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold, ein Mann und eine Frau das Deutsche Erwachsenen-Sportabzeichen in Silber, sowie 25 Männer und sechs Frauen das Deutsche Erwachsenensportabzeichen in Gold.

Ältester Teilnehmer: Franz Schell

Jüngster Teilnehmer war mit zehn Jahren Moritz Paar, jüngste Teilnehmerin mit sieben Jahren Antonia Paar, älteste Teilnehmerin mit 64 Jahren Sabine Mühling und ältester Teilnehmer mit 87 Jahren Franz Schell.

Hier nun alle erfolgreichen Sportabzeichenabsolventen des Sportabzeichen-Stützpunktes Walldürn (in Klammer jeweils die Anzahl der bisherigen erworbenen Sportabzeichen in der jeweiligen Altersklasse Jugendlicher/Erwachsener):

Deutsches Jugendsportabzeichen weibliche Jugend in Bronze: Tamina Kunkel (3), Mara Weckbach (4).

Deutsches Jugendsportabzeichen männliche Jugend in Silber: Marlon Hennig (2), Tim Kunkel (3).

Deutsches Jugendsportabzeichen weibliche Jugend in Silber: Antonia Paar (2).

Deutsches Jugendsportabzeichen männliche Jugend in Gold: Lenis Hennig (2), Moritz Paar (2), Henri Stieglmeier (5).

Deutsches Jugendsportabzeichen weibliche Jugend in Gold: Salea Kern (3), Elena Spies (3), Frieda Weckbach (3), Greta Weckbach (4), Annika Wengel (2), Marie Wengel (3).

Deutsches Erwachsenensportabzeichen in Silber – Frauen: Nicole Weckbach (4).

Deutsches Erwachsenensportabzeichen in Silber – Männer: Marius Paffen (3), Sven Paar (2).

Deutsches Erwachsenensportabzeichen in Gold – Frauen: Iris Geiger-Seitz (10), Tanja Kunkel (3), Sabine Mühling (14), Verena Paar (1), Peggy Pfattheicher (17), Amelie Seitz (1).

Deutsches Erwachsenensportabzeichen in Gold – Männer: Jens Bodirsky (11), Martin Bodirsky (11), Pierre Bodirsky (11), Ralf Englert (36), Stefan Geiger (12), Jürgen Hennig (2), Konrad Kaufmann (26), Leo Kehl (38), Christian Kuhn (12), Mathias Mairon (4), Peter Marquardt (49), Burkhard Münch (14), Dieter Münig (32), Bernd Pfattheicher (17), Franz Schell (29), Johannes Schlegel (27), Manuel Schlegel (7), Wolfgang Schwab (3), Ruthard Seyfried (14), Norbert Steinbach (29), Bernd Stieglmeier (44), Rolf Weckbach (4), Johann Ziegltrum (35), Theo Zimmermann (37).

Am Familien-Sportabzeichenwettbewerb 2021 des Badischen Sportbundes nahmen aus Walldürn und den Ortsteilen die Familie Weckbach (Walldürn) mit fünf sowie die Familien Bodirsky (Gottersdorf), Hennig (Walldürn), Kunkel (Walldürn) und Paar (Walldürn) mit jeweils drei Familienangehörigen erfolgreich teil.

Keine Feierstunde

Aufgrund der Conona-Pandemie werden die erlangten Sportabzeichen den erfolgreichen Absolventen dieses Mal nicht wie üblich im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bürgersaal des Alten Rathauses von Bürgermeister Markus Günther und vom Vorsitzenden des TV 1848 Walldürn, Leo Kehl, überreicht, sondern werden zu Beginn des neuen Kalenderjahres in den jeweiligen Briefkästen „landen“. ds