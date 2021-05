Anrufer treten sehr aggressiv auf

Walldürn. Die Stadtwerke Walldürn (SWW) warnen eindringlich vor erneuten unseriösen Anrufen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. In den letzten Tagen häufen sich die Rückfragen von SWW-Kunden, die am Telefon aufgefordert wurden, vertrauliche Daten mitzuteilen. Die Anrufer treten teilweise aggressiv und sehr bestimmt auf.

AdUnit urban-intext1

„Falsche Tatsachen“

Unangekündigt und unter Angabe, Mitarbeiter der Stadtwerke Walldürn zu sein oder im Auftrag der Stadtwerke anzurufen, erfragt der Anrufer unter dem Vorwand eines notwendigen Zählerwechsels, einer sogenannten „Tarifoptimierung“ oder schlicht für einen Datenabgleich Zählernummer und Kundendaten. Unter Angabe falscher Tatsachen wird der Verbraucher getäuscht und es wird unbemerkt ein Versorgerwechsel vollzogen.

Keine Daten herausgeben

Die SWW warnen, die abgefragten Daten herauszugeben. Die Anrufe erfolgen unter einer ortsfremden Rufnummer. Ein Rückrufversuch unter der angegebenen Nummer ist meist nicht möglich. Es sollten bei einem solchen Anruf also nur der Name und die Telefonnummer der anrufenden Person erfragt und notiert werden, ebenso der Name des Energielieferanten, um dessen Produkt es geht und den angeblichen Einsparbetrag. Anschließend sollte das Gespräch beendet werden, ohne am Telefon einen Vertrag abzuschließen.

Widerrufsrecht

Insbesondere wird vor folgender Telefonnummer gewarnt: 0216 / 199 05840. Sollte ein Vertrag über einen Versorgerwechsel abgeschlossen worden sein, hat man als Verbraucher ein Widerrufsrecht mit einer Frist von 14 Tagen, gerechnet ab dem Tag, an dem ´man von dem neuen Versorger die Vertragsunterlagen in Papierform in Händen hält.

AdUnit urban-intext2

Die Stadtwerke bieten in Zusammenhang mit solch unlauterer Telefonwerbung Hilfe an. Ansprechpartner des Kundenservice sind während der allgemeinen Geschäftszeiten unter Telefon 06282/9220820 zu erreichen.

Beschwerde einreichen

Darüber hinaus ist es für Verbraucher möglich, eine Beschwerde über einen unerlaubten Werbeanruf (so genannter „Cold Call“) bei der Bundesnetzagentur oder der Verbraucherzentrale unter www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Aerger/Faelle/UEW/beschwerde/start.html, www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/untergeschobene-vertraege-am-telefon-drei-nuetzliche-fragen-fuers-gespraech-30056 oder www.verbraucherzentrale-bawue.de/pressemeldungen/presse-bw/wieder-perfide-maschen-bei-primastrom-56555 einzureichen.

AdUnit urban-intext3

Mit Kunden abgestimmt

Als seriöses Energieversorgungsunternehmen betreiben die Stadtwerke Walldürn keine unlautere Telefonwerbung oder Haustürgeschäfte, so das Unternehmen weiter. Aktuelle Angebote oder Informationen der Stadtwerke Walldürn GmbH zur Energielieferung erfolgen immer schriftlich.

AdUnit urban-intext4

Termine beim Kunden werden von den Mitarbeitern der Stadtwerke Walldürn GmbH konsequent telefonisch oder schriftlich vorher mit dem Kunden abgestimmt.