Anleihen und Inflation Themen

Walldürn. Der Schulleiter der Frankenlandschule, Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, begrüßte die weit angereisten Referenten Professor Koch und H. Stollhof zum Tag der Wirtschaft. Am Tag der Wirtschaft bekamen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 des Wirtschaftsgymnasiums Informationen zu hoch aktuellen Themen, die sich auch im Lehrplan wiederfinden. Dank sprach Torsten Mestmacher dem Organisator Studienrat Markus Nohe und der Abteilungsleiterin Studiendirektorin Heike Diener für die gute Vorbereitung der Veranstaltung aus.

Praxisbeispiel Schalke

Prof. Dr. Jens Koch von der Hochschule Heilbronn referierte über das Thema Anleihen aus Finanzierungs- und Investitionssicht. Koch führte das Thema anhand eines Praxisbeispiels anschaulich ein. Der Fußballverein Schalke 04 nutzt das Instrument der Unternehmensanleihe. So platzierte der Verein im vergangenen Jahr 31,6 Millionen Euro am Kapitalmarkt.

Die Leitfrage hierbei lautet, ob die Schülerinnen und Schüler privat in diese Anleihe investieren würden. Anhand der aktuellen Konzernbilanz konnten die Schüler bekannte Fachbegriffe von der Theorie in die Praxis übertragen. Interessant war dabei, dass die Spieler als immaterielle Vermögensgegenstände geführt werden und damit auch abgeschrieben werden müssen, da die Spieler am Ende der Vertragslaufzeit ablösefrei wechseln können.

Deutlich wurde auch die Aktualität des Themas. Im Zeitablauf zeigte Koch anhand der Leitzinsentwicklung auf, dass sich in den letzten Monaten in diesem Bereich soviel verändert hat wie niemals zuvor. Durch den gestiegenen Kalkulationszinssatz sinke der Barwert und damit der Kurswert von Anleihen stark. Die Auswirkungen für Privatanleger, Lebensversicherer oder der Bundesrepublik Deutschland konnten so gut nachvollzogen werden. In einem kurzen Theorieteil konnten die Schülerinnen und Schüler auch Vorlesungsluft schnuppern.

Als zweiten Gastredner begrüßte die Frankenlandschule Norman Stollhof von der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Stuttgart. Auch hier war die Aktualität des Themas zentraler Bestandteil des Vortrags. Die hohe Inflation in Deutschland beschäftigt derzeit Gesellschaft, Politik und ist täglich in den Medien vertreten.

Stollhof begann zunächst mit einem Rückblick und verwies auf die Hyperinflation in Deutschland vor genau 100 Jahren, um danach die aktuellen Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung der Inflation zu besprechen.

Schüler einbezogen

Immer wieder bezog er die Schülerinnen und Schüler in seinen Beitrag mit ein. Viele bekannte Begriffe wie Eurosystem, Europäisches System der Zentralbanken, Geldmengen, Preisniveaustabilität oder Funktionen des Geldes wurden thematisiert. Damit wurden gleichzeitig wichtige Grundlagen der Geldpolitik wiederholt, die für das schriftliche Abitur relevant sind.

Am Ende dankte Studiendirektorin Heike Diener den Gastrednern. Die Schülerinnen und Schüler der Frankenlandschule hatten an diesem Tag die Möglichkeit, von zwei Experten aus der Praxis hautnah Informationen zu erhalten. fls