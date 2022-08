Angespannte Lage bei Müllabfuhr

Landkreis Miltenberg. Die unbefriedigende Situation aufgrund der umfangreichen Verzögerungen bei der Leerung der Restmülltonnen und der blauen Tonnen sowie der Abholung der gelben Wertstoffsäcke im Landkreis Miltenberg reißt auch in der zweiten Augustwoche nicht ab, so das Landratsamt Miltenberg in einer Mitteilung.

Entspannung nicht in Sicht

Eine wirkliche Entspannung ist noch nicht in Sicht, denn eine Besserung der corona- und krankheitsbedingten Personalsituation beim Abfuhrunternehmen Remondis lässt noch auf sich warten. Deshalb wird es weiterhin zu Verzögerungen und Verschiebungen bei der Abfuhr der Abfälle und Wertstoffe kommen.

Die braune Tonne mit dem Bioabfall und die schwarze Restmülltonne, die aus hygienischen Gründen nicht verzögert entleert werden sollten, versucht wie bisher das Abfuhrunternehmen möglichst termingerecht abzufahren. Von den Verzögerungen sind überwiegend die Altpapierabfuhr und die Abholung der gelben Wertstoffsäcke betroffen.

Der Landkreis Miltenberg sucht zusammen mit der Firma Remondis intensiv nach Lösungen. Teilweise arbeiten die wenigen verbliebenen Müllwerker bereits in Doppelschichten am Rande der Belastungsgrenze, was durch die Witterungseinflüsse noch verstärkt wird.