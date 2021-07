Andrea Arnold seit 40 Jahren in der Steuerverwaltung tätig

Walldürn. Auf 40 Jahre im Dienst der Steuerverwaltung von Baden-Württemberg konnte in der vergangenen Woche Andrea Arnold in der Finanzamtsaußenstelle in Walldürn zurückblicken.

Werdegang nachgezeichnet

Amtsvorsteher Dr. Michael Häuser nahm – unter Pandemiebedingungen – dieses Jubiläum zum Anlass, um im Beisein von Sachgebietsleiter Fred Fischer auf den beruflichen Werdegang zurückzublicken und Andrea u Arnold für die vorbildlich geleistete Arbeit zu danken.

Am 9. Juni 1981 begann die Jubilarin als Angestellte ihren Dienst beim damals noch selbstständigen Finanzamt Walldürn.

In den Anfängen der elektronischen Datenverarbeitung war sie nahezu zehn Jahre in der Datenerfassung tätig.

Rasante Entwicklung

Die rasante Entwicklung und Veränderung in diesem Bereich machte dann die manuelle Datenerfassung überflüssig und sie wechselte nach Mutterschutz und Erziehungsurlaub als Mitarbeiterin in den Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer, wo sie nach kurzen Stationen in der Bewertung und der Kfz-Steuerstelle auch heute noch tätig ist.

Hierfür sprach ihr Dr. Michael Häuser seinem persönlichen Dank aus.

Dank und Anerkennung gab es natürlich auch vom Land Baden-Württemberg, in dessen Auftrag er ihr die Dankesurkunde überreichen durfte.