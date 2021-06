Anbau am Vereinsheim wurde fertig gestellt

Walldürn. Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung des Gebrauchs- und Schutzhundevereins Walldürn. Wegen Corona musste die 2020 geplante Jubiläumsfeier des Vereins verschoben werden.

. Wegen der Corona-Pandemie fand die Sitzung am Vereinsheim im Freien statt. Der Vorsitzenden Jürgen Hartmann sagte, die Generalversammlung sei nur aufgrund der momentan sehr niedrigen Inzidenz und nur im Freien möglich gewesen. Bei seinem Rückblick sagte er, die Vereinsgründung der Ortsgruppe Walldürn sei am 11. Januar 1970 erfolgt, die geplante Jubiläumsfeier anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens im Sommer 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, da seit März 2020 der Vereinsbetrieb überwiegend eingestellt werden musste.

Kaum Einnahmen

Ehrungen beim Gebrauchs- und Schutzhundeverein 2. Vorsitzender Oskar Höfling nahm mit dem Vorsitzenden und Bürgermeister Markus Günther die Ehrung von Vereinsmitgliedern vor, wobei jedem Jubilar eine Urkunde sowie ein Jubiläumspräsent überreicht wurde. Geehrt wurden: Für zehnjährige Vereinsmitgliedschaft: Klaus Berg, Robin Berg, Arno Weczerek, Karin Weczerek. Für 15-jährige Mitgliedschaft: Ralf Schmitt. Für 20-jährige Vereinsmitgliedschaft: Julia Gehrig, Melissa Gehrig, Ralf Gerold, Jürgen Hartmann. Für 25-jährige Mitgliedschaft: Karl-Josef Schäfer, Hubert Dürr, Karola Dürr. Für 35-jährige Mitgliedschaft: Jürgen Kuhn, Peter Makosch. Für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft: Heinz Mechler. Für 45-jährige Vereinsmitgliedschaft: Joachim Müller.

Der Verein habe in dieser Zeit kaum Einnahmen gehabt, die laufenden Ausgaben seien jedoch geblieben. Als besondere Leistung des Vereins hob Hartmann die Fertigstellung des Anbaus am Vereinsheim hervor, wobei er allen dankte die dazu beigetragen haben. Bei der Errichtung des Anbaus wurden 622,5 Stunden in Eigenarbeit geleistet. Da dass die tatsächlichen Ausgaben für den Anbau wesentlich höher ausfielen als die ursprünglich geplanten 35 000 Euro, hatte der Verein im Januar einen Förderzuschuss in Höhe von 5000 Euro bei der Stadt Walldürn beantragt, der denn auch gewährt wurde. Ausblickend auf die 2021 noch anstehenden Termine nannte er: 25. Juli Landesgruppenzuchtschau und zuvor am 8. Juli Sitzung der Helfer bei dieser Schau; 4./5. September Treffen der Funker auf dem Vereinsgelände der Ortsgruppe; Wesensbeurteilung und Prüfung im Herbst 2021.

Bürgermeister Markus Günther dankte der Ortsgruppe für die Einsätze von Vereinsmitgliedern bei verschiedenen Veranstaltungen der Stadt Walldürn im Wachdienst.

Über die Aktivitäten im Vorstand berichtete Schriftführerin Andrea Kreis. Drei Vorstandssitzungen fanden statt, Veranstaltungen fielen größtenteils corona-bedingt aus.

Oskar Höfling erstattete für den verhinderten Zuchtwart Thomas Kern dessen Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht. Bei den Aktivitäten und züchterischen Erfolgen wurden genannt: die Boston Terrier der Familie Garrandt, der Pinscher- und Schnauzer-Club 1895, OG Odenwald-Tauber, der Rottweiler Zwinger der Familie Gehrig, die Golden Retriever der Familie Weczerec sowie die beiden Züchter der Deutschen Schäferhunde, Thomas Kern und Joachim Müller, die im Jahr 2020 Würfe verzeichneten, aus denen 22 Welpen hervorgingen. 2020 fanden wegen Corona keine Körungen stattfinden und auch geplante Schauen wurden abgesagt.

Ausbildungswart Jürgen Hartmann führte die beiden Wesensbeurteilungen 2020, die Herbstprüfung 2020 sowie die Prüfung am 12. Juni hervor. Besonders gelobt wurde von ihm die Qualifizierung der Rally-Obedience-Gruppe bei der Landesmeisterschaft, die dann letztendlich aber ausfiel. Jutta Huth habe als einziges Mitglied den Verein bei einem Turnier vertreten können.

Über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse zu berichten wusste Schatzmeisterin Andrea Gehrig. Die Durchführung der Kassenprüfung oblag Alexander Wünst und Sophie Blum, die der Schatzmeisterin eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten und der Versammlung die Entlastung der Schatzmeisterin empfahlen, die denn auch auf Antrag aus der Versammlung heraus ebenso einstimmig erteilt wurde wie die Entlastung des Vorstands.

Unter der Leitung von Bürgermeister Günther gab es bei den Neuwahlen folgendes Ergebnis: Vorsitzender Jürgen Hartmann, 2. Vorsitzender Oskar Höfling, Schriftwartin Lisa Blum, Schatzmeisterin Claudia Link, Zuchtwart Thomas Kern, Ausbildungsleiter Jürgen Hartmann, Beisitzer Nico Hartmann, Andrea Kreis, Philipp Krötz, Joachim Müller und Karl-Josef Schäfer, Kassenrevisoren Sophia Blum und Alexander Wünst, Delegierte für die LG-Delegierten-Versammlung Thomas Kern und Joachim Müller.

Jürgen Hartmann dankte abschließend allen, die zum Wohle des Vereins beigetragen haben, darunter den beiden mit den Neuwahlen ausgeschiedenen bisherigen langjährigen Vorstandsmitgliedern Andrea Gehrig und Andrea Kreis für deren langjährige Tätigkeiten und Unterstützung. ds