An Schicksale jüdischer Mitbürger erinnern

Walldürn. Der in Tübingen lebende Schriftsteller Peter Prange kommt auf seiner Lesereise durch Deutschland auch nach Walldürn. Am 22. Oktober liest er in der Nibelungenhalle. Sein neuer Roman erschien am vergangenen Mittwoch: „Der Traumpalast“ wurde von einer großen Lesergemeinde mit Spannung erwartet. Zu einer Lesung nach Walldürn haben die Veranstalter „Herz statt Hetze“, die Stadtbibliothek Walldürn und der BücherLaden den Autor bereits vor geraumer Zeit eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach „Das Bernsteinamulett“ und „Eine Familie in Deutschland“ schildert Prange im aktuellen Roman die „Roaring Twenties“ im Spiegel der Ufa-Traumfabrik. Er lässt das Berlin der zwanziger Jahre in faszinierenden Bildern wieder auferstehen.

Neben fiktiven Personen wie Tino, Bankier und Lebemann und Rahel, die als Journalistin Wege gehen möchte, die Frauen bisher verschlossen waren, spielt auch der historisch reale Erich Pommer eine wesentliche Rolle in der spannenden Story. Erich Pommer war Filmproduzent-Pionier des deutschen Kinos. Nach dem Stummfilmerfolg „Metropolis“ 1927 produzierte er bei der Ufa beispielsweise den Welterfolg „Der blaue Engel“. In insgesamt 40 Jahren schuf der Cineast jüdischer Abstammung rund 200 Filme.

An Schicksale jüdischer Mitbürger im Deutschland der Nazizeit möchten die Veranstalter mit dieser Lesung am 22. Oktober in Walldürn auch erinnern. Am 22. Oktober 1940 wurden in ganz Baden und in der Pfalz jüdische Familien nach Gurs deportiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aus dem südfranzösischen Lager in gigantischer Ausdehnung und mit primitivster hygienischer Ausstattung erfolgten später Transporte ins KZ Auschwitz.