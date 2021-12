An der Schutzhütte den Nikolaus getroffen

Glashofen. Die Mädchen und Jungen, die den katholischen Kindergarten St. Wendelin in Glashofen besuchen, haben sich mit den verschiedenen Legenden rund um den Heiligen Bischof Nikolaus beschäftigt. Ganzheitlich erfahrbar gemacht wurde das Thema mit Liedern, Geschichten, Bewegungserziehung, Gestalten und Sinneswahrnehmungen.

Am Nikolaustag haben sich die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen auf den Weg gemacht, um den Bischof Nikolaus an der Franziskus-Schutzhütte zu treffen. Staunende Kinderaugen begrüßten ihn – und sangen ihm mehrere Lieder vor. Der Nikolaus las aus seinem goldenen Buch vor – und überreichte den Kindern ihre gefüllten Nikolaus-Mitras. Zusätzlich hatte der Nikolaus (Christian Ackermann) noch ein großes Geschenk dabei. Denn Corona-bedingt haben dieses Jahr nicht der frühere Ortsvorsteher Heinrich Hennig und der Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen, Andreas Stein vom Energiepark Neusaß, den Scheck mit den Erträgen aus der Photovoltaik-Anlage vom Rathausdach in Glashofen vorbeigebracht, sondern der Nikolaus hat diese Aufgabe übernommen.

Der Scheck in Höhe von 1300 Euro wurde freudig von den Kindern und ihren Erzieherinnen entgegengenommen.

Zwischen den Vertretern des Energieparks und dem Kindergarten besteht eine enge und freundschaftliche Beziehung, deshalb fand man es besonders schade, dass man sich im Moment wieder nicht treffen kann. Natürlich haben sich alle Kinder und Erzieherinnen über das große Geldgeschenk sehr gefreut, mit dem man sich im nächsten Jahr wieder besondere Wünsche für den Kindergarten erfüllen kann.

