Am Samstag wird gegroovt

Walldürn. Freunde der Nightgroove können sich den 1. Oktober im Kalender anstreichen. Nach der Corona-Pause gibt es in acht Locations wieder jede Menge Musik und gute Stimmung. Beim Musik- und Kneipenfestival in Walldürn wird in ausgesuchten Lokalen im Zentrum der Stadt ein breites Spektrum musikalischer Erlebnisse geboten. Jeder Besucher entrichtet einmalig 16 Euro (im Vorverkauf) und bekommt dafür freien Eintritt zu allen Konzerten sowie in alle beteiligten Kneipen, Restaurants und Cafés.

Änderung im Plan

Dabei gibt es eine Änderung: die Band im Museum Zeit(T)räume (Cover Kidzz) fällt wegen Krankheit leider aus. Der Veranstalter hat eine neue Band gebucht. Es spielen die „Unterhaltungsexperten für Anlässe aller Art“ von 21 bis 2 Uhr. Die Unterhaltungsexperten für Anlässe aller Art bieten professionelle Live-Musik vom Feinsten. Die Lust auf Musik, die Lust auf Show, die Lust auf Spaß hat diese ehrenwerten Rampensäue, allesamt Profimusiker, zusammen gebracht. Songs aus allen Stilen und Epochen der Musikgeschichte. Ausschließlich Hits, charmant, rasant und amüsant vorgetragen.

Tickets im Vorverkauf gibt es bis 30. September in Walldürn in allen teilnehmenden Lokalen, der Tourist-Information, im Rewe Markt der Familie Rohde und der Sparkasse Neckartal-Odenwald, sowie im Bücher Laden am Alten Rathaus, in Buchen bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald oder online. Am Veranstaltungsabend werden ab 19 Uhr in jedem Lokal Karten an der Abendkasse (dann für 19 Euro) bereitgehalten. Die Fränkischen Nachrichten sind wieder Medienpartner der Veranstaltung. Alle kurzentschlossenen Besucher, die an der Abendkasse ihre FN-Card Premium vorlegen, erhalten eine Ermäßigung in Höhe von drei Euro und grooven damit für nur 16 Euro pro Person. Maximal zwei Eintrittsarmbändchen sind pro FN-Card ermäßigt erhältlich.

Die Bands und Locations im Überblick:

1. Backstube und Caféhaus Müssig, Obere Vorstadtstraße 21: 20 bis 1 Uhr „Threesome“, Rock’n’Roll & Rockabilly.

2. Galerie Fürwahr, Hauptstraße 26 – 28: 20 bis 24 Uhr Charles M. Mailer & Friends, Blues mit Einflüssen aus Soul, Country und Rock.

3. Gasthof Hirsch, Am Plan 9: 20 bis 1 Uhr AbiBand’86, energiegeladene Party Covers. Let’s get the Party started!

4. Kolpingheim, Untere Vorstadtstraße 5a: 21 bis 2 Uhr Grooveties, Rock’n Oldies.

5. Museum Zeit(T)räume, Untere Vorstadtstraße 45: 21 bis 2 Auf der Bühne der Sparkasse Neckartal-Odenwald „Unterhaltungsexperten für Anlässe aller Art“, Live-Musik vom Feinsten.

6. Schlossplatz Open-Air, Schlossplatz: 20 bis 24 auf der Bühne der Stadtwerke Walldürn JamSlam, Bluesrock, Poprock und Rock Classics.

7. Zum Riesen, Hauptstraße 14: 19 bis 24 Uhr Innenhof Chico Diaz Salsaborr, Salsa, Merengue, Cumbia, Bachata, Son, Reggaeton und Latin-Pop.

8. Schlachthof, Würzburger Straße 5: 22 bis 3 Uhr DJ Crazy @ Friends, Late-Night-Party.