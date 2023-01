Am 9. Juli wird gewählt

Walldürn. In Walldürn wird in diesem Jahr der Bürgermeister gewählt. Die Wahl wird am Sonntag, 9. Juli, stattfinden, ein eventueller zweiter Wahlgang am Sonntag, 23. Juli. Das beschloss der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montagabend im Haus der offenen Tür. Die Stelle für die Wahl des Bürgermeisters wird am Freitag, 21. April, öffentlich ausgeschrieben. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen wurde auf 12. Juni festgesetzt. Eigentlich hatte man in Walldürn darauf spekuliert, dass sich in der gestrigen Gemeinderatssitzung Amtsinhaber Markus Günther erklären würde, ob er noch einmal antritt. Das tat er nicht. Nach FN-Informationen will er sich erst später entscheiden. mf

