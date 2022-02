Am 1. Mai Start in die Saison

Neckar-Odenwald-Kreis. Bald ist es so weit… der Start in die zweite Trekking-Saison steht bevor, so eine Mitteilung des Naturparks Neckartal-Odenwald.,

Das Frühjahr rückt näher und die Vorfreude auf Outdoor-Erlebnisse und Übernachtungen im Freien steigt. Endlich wieder die Wanderschuhe schnüren, im Zelt schlafen, von Vogelgesang geweckt werden und den Morgenkaffee am Feuer genießen. Das ist schon bald wieder auf den Trekking-Camps im Odenwald möglich. Am 1. März wird die Buchungsplattform, die unter www.trekking-odenwald.de zu finden ist, wieder freigeschaltet. Ab 1. Mai ist Start in die Saison und bis zum 31. Oktober können Interessenten dann auf vielfältigen Wegen und Pfaden den Odenwald erkunden und am Abend ihr Zelt auf einem der vier Trekking-Camps aufschlagen.

Der Naturpark war aktiv, um das Projekt weiter auszubauen. Auf der Homepage gibt es einige Neuerungen und voraussichtlich soll schon in diesem Jahr ein weiteres Trekking-Camp eröffnet werden. Damit werden die Wander- und Übernachtungsmöglichkeiten noch vielfältiger.

Durch das Projekt „Trekking Odenwald“ wurden in der Naturpark-Region 2021 bereits vier Trekking-Camps eröffnet. Die Trekking-Camps bieten eine alternative Übernachtungsmöglichkeit für Menschen, die auf der Suche nach authentischen Naturerlebnissen sind.

Die Trekking-Camps können unter www.trekking-odenwald.de gebucht werden. Jedes Trekking-Camp bietet drei Zeltstellplätze, eine Komposttoilette und, wo möglich, eine Feuerstelle. Koordinaten und Wegbeschreibungen zum Trekking-Camp werden erst nach der Buchung freigegeben. So soll “Fremdnutzung” verhindert werden. Die Saison geht jährlich von Anfang Mai bis Ende Oktober. In den kommenden Jahren plant der Naturpark in Kooperation mit seinen Mitgliedsgemeinden, weitere Trekking-Camps zu eröffnen.