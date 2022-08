Altes Handwerk im Museum

Gottersdorf. Altes Handwerk steht am Sonntag, 14. August, um 10 Uhr im Odenwälder Freilandmuseum im Mittelpunkt des Geschehens: Besenmacher, Korbflechter, Drechsler, Feinsattler und Buchbinderin führen ihr Handwerk an diesem Tag auf dem Museumsgelände vor. Auch das Flechten von Dekoartikeln aus Weidenruten ist in der Dreschhalle zu sehen und Besucher dürfen dort selbst Hand mit anlegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frauen der Höpfinger Spinnstube führen das Spinnen von Wolle vor, die Museumsklöpplerinnen zeigen ihre filigrane Kunst am blauen Haus und am Bofsheimer Haus wird das Weben mit Handrahmen vorgeführt. Am Hof Schüßler wird eine Schreinerin Auskunft zur Holzverarbeitung früher geben.

Früher unentbehrlich

Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts hinein gab es in jedem Dorf verschiedenste Handwerker, die für die Bewältigung des täglichen Arbeits- und Lebensalltags unentbehrlich waren. Vom Dorfschmied und Wagner über den Schneider, den Rechenmacher, den Schuster, den Seiler und Sattler reichte die Bandbreite. Sie stellten die jeweiligen für den Alltag notwendigen Artikel selbst her und waren vor allem nachgefragt, diese auch wieder zu reparieren, so lange dies nur irgend ging.

Mehr zum Thema Wackershofen Drehorgeltag im Freilandmuseum Mehr erfahren Odenwälder Freilandmuseum Clowns im Museum Mehr erfahren Teilverkauf, Leibrente und Co. Lohnt sich eine Immobilie als Altersvorsorge tatsächlich? Mehr erfahren

Heute sind diese Berufe fast vollständig aus unserer Lebenswelt verschwunden. Arbeitsgeräte, Kleidung und Arbeitsmaterialien der modernen Welt werden von der Stange gekauft.

Experten sind rar

Dementsprechend rar sind diejenigen Experten, die diese Handwerkstechniken noch oder wieder beherrschen. Auch in diesem Jahr gelang es dem Freilandmuseum, geeignete Vorführende für altes dörfliches Handwerk zu finden. Die „altertümlichen“ Arbeiten vor der historischen Kulisse der Museumsgebäude zu sehen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Weitere Informationen unter www.freilandmuseum.com.