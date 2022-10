Alte Häuser im Blickpunkt

Rippberg. Zu einem Vortragsabend „Rippberger Häuser-Geschichte(n) nach 1945“ lädt das Projekt „Schmetterlingsdorf Rippberg – Gemeinsam:Schaffen“ am Samstag, 5. November, in die Sporthalle ein. Der Beginn des Vortrags von Manfred Pfeiffer ist um 19.30 Uhr.

In fünf Kategorien beleuchtet er an diesem Abend markante Gebäude im Ort, deren Besonderheiten zu ihrer Zeit, die dörfliche Gemeinschaft in die sie eingebettet waren, die Menschen die in ihnen lebten und nicht zuletzt die Geschichten und Anekdoten, die sich um sie ranken und zum Teil bis heute erhalten haben.

So spricht Pfeiffer über vergangenes und gegenwärtiges, über Rippberger Gaststätten, Läden, Handwerks-, Dienstleistungs- und industrielle Betriebe. Erinnerungen werden dann ganz sicher geweckt werden, wenn alte Häusernamen wie Haasemühle, Delleschuster und Brückeschneider, Leise Baas, Pulverhäusle und viele mehr an diesem Abend genannt werden: Wer weiß noch, wo das Armenhaus stand? Oder wo der „Amtsbot“ wohnte?

„Für viele Rippbergerinnen und Rippberger gehören die zum Teil nicht mehr bestehenden Gebäude ja zu ihren Kindheitserinnerungen, zur Verortung ihrer eigenen Biografie“, ist sich Pfeiffer sicher. So wird mit Spannung erwartet, welche persönlichen Erinnerungen die Vortragsgäste an diesem Abend zusätzlich zu Manfred Pfeiffers umfangreichen Recherchen zum Wissen über die Rippberger Häusergeschichte(n) beitragen werden.

Inklusive 30 Minuten Pause, wird der zweiteilige Vortrag bis circa 22.15 Uhr dauern. Anschließend gemütliches Beisammensein, Schwelgen in Erinnerungen inklusive. Um die „Rippberger Häuser-Geschichte(n) nach 1945“ anschließend nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern sie vielmehr für die Identität des Ortes langfristig festzuhalten, ist geplant, sie etwa Ende nächsten Jahres in einem Buch zu veröffentlichen. Am selben Abend wird die Bilderausstellung von Egbert Hennig noch einmal vollständig ausgestellt, wie sie anlässlich des Festakts zur Ersterwähnung Rippbergs vor 825 Jahren am 25. September in der Halle gezeigt worden war. Von der Rippberger Bevölkerung war vielfach gewünscht worden, die alten Aufnahmen noch einmal in Ruhe betrachten zu können.

Einlass zur Abendveranstaltung ist daher bereits ab 18 Uhr. Ab ebenfalls 18 Uhr schon können Getränken und Fingerfood erworben werden.