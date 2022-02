„Alt-Hirsch-Wirt“ Karl Kuhn mit 84 Jahren gestorben

Walldürn. Im Alter von 84 Jahren ist am vergangenen Mittwoch nach kurzer schwerer Krankheit „Alt-Hirsch-Wirt“ Karl Kuhn, der Seniorchef des Gasthauses „Zum Hirsch“ in Walldürn, gestorben.

Elterliche Gastronomie

Am 13. März 1937 geboren, verbrachte Karl Kuhn seine ganze Jugendzeit in Walldürn. Nach dem Absolvieren einer Metzgerlehre in Mosbach sowie einer zwischenzeitlichen beruflichen Tätigkeit im Franziskaner-Hotel in Würzburg ist er Anfang der 60er Jahre im elterlichen Gastronomiebetrieb eingestiegen.

1962 heiratete er seine Frau Ursula, die mit ihrer Kochkunst seit dieser Zeit zweifelsohne ein wichtiges „kulinarisches Kleinod“ bot sowie einen echten Kommunikationsmittelpunkt im Walldürner Stadtleben darstellt. 1963 sowie 1985 wurde der Gasthof „Hirsch“ umgebaut und erweitert.

Im Jahr 2000 übernahm sein Sohn Michael mit seiner Ehefrau Karin die Gaststätte, wo Karl Kuhn noch jahrelang tatkräftig im Betrieb mitwirkte. Nicht zuletzt Dank des kontaktfreudigen und sehr aufgeschlossenen sowie allzeit gastfreundlichen Wesens von Karl Kuhn als Gastwirt fanden sich über nahezu vier Jahrzehnte hinweg unter seiner Ägide neben den vielen Stammkunden, den Mitgliedern des im Gasthaus „Hirsch“ gegründeten legendären Stammtisches „Mooscht“, sowie den vielen einheimischen und auswärtigen Gästen in diesem renommierten Walldürner Gasthaus auch immer wieder viele Vereine ein, um dort ihre Versammlungen oder geselligen Veranstaltungen durchzuführen.

Von frühester Jugend an schon war Karl Kuhn ein Vereinsmensch durch und durch, der die Kontakte zur Walldürner Vereinswelt wie kaum ein anderer pflegte.

So war es denn auch nicht verwunderlich, dass der Verstorbene über viele Jahrzehnte hinweg vielen Walldürner Vereinen als Mitglied angehörte.

64 Jahre Feuerwehrmann

So war er beim ehemaligen Walldürner Fußballvereine FC Kickers 1910 Walldürn über mehrere Jahre hinweg Vorsitzender, der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn gehörte er 64 Jahre lang als begeisterter aktiver Feuerwehrmann an – zuletzt als Mitglied der Alterswehr –, bei der Kolpingfamilie Walldürn war er 67 Jahre aktives Kolping-Vereinsmitglied, zuletzt seit einigen Jahren als ernanntes Ehrenmitglied, und viele Jahre lang gehörte er dem ehemaligen „Bund der Selbstständigen Walldürn“ als aktives Mitglied im Vorstand und lange Zeit auch als Verantwortlicher für die dortige Fahnenabordnung an.

In zahlreichen Vereinen aktiv

Ferner war er viele Jahre lang im Gäste- und Kulturverein Walldürn aktiv, wo er ab 2004 für mehrere Jahre auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden begleitete, und des Weiteren war er seit Vereinsgründung passives Mitglied des Vereins Odenwälder Trachtenkappe Walldürn , wo er viele Jahre lang das Amt des Kassenprüfers ausübte.

Besonders erwähnenswert ist auch, dass sich Karl Kuhn während der närrischen „Dürmer Faschenaachtszeit“ zweimal als „Faschenaachts-Prinz“ bei den „Fidelen Affen“ der FG Walldürn fungierte.

Karl Kuhn war in all den Jahren und Jahrzehnten als Gastronom und Wirt mit dem Wallfahrtsgeschehen in Walldürn stets sehr eng verbunden. Während der alljährlichen vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit und auch über das ganze übrige Jahr hinweg stellte der Gasthof „Hirsch“ unter der Ägide von Karl Kuhn und seiner Ehefrau Ursula über Jahrzehnte hinweg ein Stammlokal für unzählige Wallfahrts- und Pilgergruppen sowie für viele Einzelwallfahrer und Pilger aus dem gesamten Süddeutschen Raum sowie aus dem Raum Köln, Fulda dar.

Ferner war Karl Kuhn einer der Mitbegründer der „Walldürner Dettelbach-Wallfahrt“, an der er sieben Mal selbst aktiv teilnahm, ehe er danach jedes Jahr dem Versorgungsteam unterwegs auf dem dreitätigen Pilgerweg der Dettelbach-Wallfahrer angehörte.

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch das vorbildliche Engagement von Gastwirt Karl Kuhn als Mitglied bei der Dehoga – dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg–, dem er seit dem Jahr 1955 und somit 67 Jahre lang ununterbrochen angehörte, wo er 2015 zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Als Mitbegründer des Stammtisches „Mooscht“ und „Stammtisch-Wirt“ war es Karl Kuhn über viele Jahre hinweg stets ein großes Anliegen, zusammen mit seinen Stammtischbrüdern, von denen heute leider schon eine beträchtliche Anzahl gestorben sind, alljährlich neben den geselligen Veranstaltungen auch immer wieder zusammen mit anderen ein- und mehrtägige Vereinsausflüge sowie sonstige unterhaltsame Aktivitäten zu pflegen, die allen Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben.

Begeisterter Skifahrer

Auch privat war der Verstorbene aus Walldürn stets sehr aktiv.

Und so durften bei ihm über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg als begeistertem Skifahrer Skiurlaubstage im Winter, Urlaubsreisen im Sommer, sowie regelmäßige schöne Radtouren mit geselligem Abschluss nicht fehlen. ds