Abenteuer- und Teamgeist entwickeln – das sind Ziele des Progamms „The Duke of Edingburgh’s International Award“, an dem in diesem Jahr Jugendliche aus St. Kilian teilnahmen.

Walldürn. „Du kannst mehr als du glaubst!“ – unter diesem Motto des „The Duke of Edingburgh´s International Award“, starteten neun Jugendliche aus dem Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian in ihr

...