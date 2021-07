Als junger Meister im eigenen Salon

Buchen/Walldürn. Vor fünf Jahren lebte Maher Karkoutly noch im syrischen Damaskus. Inzwischen ist er Friseurmeister und eröffnet am Samstag einen eigenen Salon in Walldürn, im ehemaligen Salon Buding. „Dieser Betrieb bildet aus.“ Maher Karkoutly weist stolz auf dieses Schild auf der Eingangstür hin. Am Montag hatte ein Vertreter der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald den neu eingerichteten Salon in der Buchener Straße 4a in Walldürn begutachtet. Er hielt ihn für geeignet, um dort Nachwuchskräfte auszubilden. Damit steht der Ausbildung des 33-jährigen Khaled Abboud zum Friseur nichts mehr entgegen.

Sein Chef ist der 24-jährige Maher Karkoutly. Der junge Friseurmeister freut sich über seinen ersten Auszubildenden in seinem bald neu eröffneten Salon. Denn dieser verfügt bereits über Berufserfahrung. Khaloud absolvierte in Syrien zwar eine zweijährige Ausbildung zum Bankkaufmann, arbeitete allerdings dort bei seinem Bruder in einem Friseursalon. Wie sein jetziger Chef floh er 2015 nach Deutschland. Zuletzt war Khaled zwei Jahre lang bei einem Friseur in Boxberg beschäftigt. Im September wird er seine dreijährige Ausbildung zum Friseur bei seinem Landsmann antreten.

Maher selbst arbeitet nach seinen Worten seit acht Jahren in seinem Beruf: „Frisieren ist meine Leidenschaft.“ Bereits als 14-jähriger habe er im Salon seines Bruders in Damaskus geholfen. Seit März 2016 lebt er in Buchen, absolvierte eine Friseurausbildung und legte anschließend die Meisterprüfung ab. Wegen der Corona-Maßnahmen wird er seinen Meisterbrief voraussichtlich bei einer Feier im November erhalten. Die Urkunde soll in seinem Salon einen gut sichtbaren Platz an der Wand hinter dem Tresen erhalten.

Der 24-Jährige hatte sich mehrere Geschäftsräume angeschaut und sich schließlich für den ehemaligen Salon Buding entschieden, weil die Pacht stimmte und auch genügend Parkplätze in der Nähe vorhanden sind.

„In die Zukunft gedacht“

Maher absolvierte eine Online-Beratung der Handwerkskammer für Jungunternehmer, nahm ein Existenzgründungsdarlehen auf und begann, für seine Selbstständigkeit zu arbeiten. Mit Freunden restaurierte er die Räumlichkeiten, entwarf ein Firmenlogo und gestaltete eine Homepage.

Sein Salon in Walldürn verfügt über acht Plätze. „Das ist in die Zukunft gedacht“, zeigt sich der junge Unternehmer optimistisch. Maher Karkoutly bietet die klassischen Dienstleistungen eines Friseursalons für Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche an, vom Schneiden, Strähnen und Färben bis zu Bartschnitt, Gesichtshaarentfernung und Gesichtskosmetik.

Maher Karkoutly verließ am 13. Dezember 2015 seine Heimat mit dem Flugzeug. Von der Türkei aus gelangte er mit dem Boot eines Schleppers nach Griechenland, von dort mit dem Bus nach Zürich und am 23. Dezember 2015 schließlich Deutschland. Etwa drei Monate lang wohnte er in der Bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle in Heidelberg. Im März 2016 zog er um nach Buchen.

Der junge Syrer besuchte die Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) und lernte Deutsch in der Volkshochschule Buchen. Als Gastschüler nahm er am Unterricht der Friseurklassen des ersten und zweiten Ausbildungsjahres teil. Für die kommende Woche stehen schon einige Termine im Kalender des Existenzgründers. „Privat bin ich ein sehr einfacher Mensch, der nicht viel braucht, um glücklich zu sein“ schreibt Maher auf seiner Internetseite. „Ich habe große Wünsche und Ziele“, sagt Maher weiter. „Ich will eines Tages mehrere Friseursalons besitzen.“ Ein Anfang dafür ist gemacht.

