Walldürn. Bankdirektor Rainer Kehl, Vorstand der Volksbank Franken, feiert am Donnerstag, 18. März, seinen 60. Geburtstag. Bankdirektor Rainer Kehl steht seit 25 Jahren im Vorstand der Volksbank Franken für das seit mehr als 150 Jahren bewährte, nachhaltige und kundenorientierte Bankgeschäft nach dem genossenschaftlichen Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe.

Sein Anliegen ist es, die Volksbank Franken als eine leistungsfähige Bank mit guter Finanzberatung und fairen Konditionen stetig weiterzuentwickeln. Rainer Kehl, geboren am 18. März 1961 in Walldürn, war das Genossenschaftswesen durch seinen Vater in die Wiege gelegt worden.

Bankdirektor Rainer Kehl wird 60 Jahre alt. © Volksbank Franken

Nach dem Abitur am Karl-Ernst Gymnasium in Amorbach und dem Grundwehrdienst bei der Bundeswehr in Hardheim absolvierte er von 1981 bis 1987 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim mit dem Abschluss zum Diplom-Kaufmann. Seine Studienschwerpunkte lagen in den Bereichen Bankbetriebslehre, Marketing und Psychologie.

In Ergänzung des Studiums sammelte er durch diverse Praktikas bei Genossenschaftsbanken Einblicke in das Berufsleben eines Bankers. Im Anschluss an das Studium erfolgte eine Ausbildung zum Verbandsprüfer beim damaligen Badischen Genossenschaftsverband-Raiffeisen-Schulze-Delitzsch in Karlsruhe. Rainer Kehl absolvierte 1991 den Verbandsprüfer-Lehrgang beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband in Bonn und wurde danach als Verbandsprüfer beim Badischen Genossenschaftsverband-Raiffeisen-Schulze-Delitzsch im Prüfungsdienst eingesetzt.

1993 wechselte er vom Prüfungs- und Beratungsverband in das Bankgeschäft. Als Prokurist und verantwortlicher Abteilungsleiter im Kreditgeschäft bei der Volksbank Walldürn übernahm er hier eine Führungsaufgabe. Als Rainer Kehl 1996 vom Aufsichtsrat der Volksbank Walldürn in den Vorstand berufen wurde, übertrug dieser ihm die Verantwortung für das Marktfolgegeschäft und den Betriebsbereich.

Im Rahmen der Fusion der Volksbanken in Walldürn und Buchen führte Rainer Kehl die von ihm geleiteten Geschäftsbereiche beider Banken zusammen und gehörte dem Vorstand der „neuen Volksbank Franken“ an.

Als Vorstandsmitglied obliegt ihm heute die Verantwortung für die Bereiche Kreditsachbearbeitung, Verwaltung der Einlagenprodukte, für den Betriebsbereich mit Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Innenrevision, Controlling und IT/Organisation und Gebäudemanagement.

Neben seinem engagierten Einsatz für die Volksbank Franken ist Kehl in diversen Verbandsgremien aktiv. So ist er seit 2011 Mitglied des Fachrates Informationstechnologie und Prozessorganisation beim Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, Mitglied des Verbandsrates des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisen Verbandes seit 2014 und bis vor kurzem Mitglied des Beirats der Rechenzentrale „Fiducia & GAD IT AG“.

Kraft schöpft Rainer Kehl in seiner Familie mit Ehefrau Daniela und den drei volljährigen Kindern. Hier findet er seinen Rückhalt und den Ausgleich zum beruflichen Alltag. In seiner Freizeit sucht Rainer Kehl Erholung in der Natur und ganz besonders in den Bergen. Seine Hobbys sind Skifahren, Bergwandern, Fahrradfahren und Golf spielen. Darüber hinaus ist er im Vorstand der Sportgemeinde ‘73 Walldürn für die Mitgliederverwaltung und beim TC Reinhardsachsen für die Finanzen verantwortlich.