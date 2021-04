Alois Gerig informiert sich über Luca-App

Berlin/Odenwald-Tauber. Wieder ein Leben in Gemeinsamkeit verbringen und den Menschen einen Zugang zu kulturellen Veranstaltungen ermöglichen – dafür steht die Luca-App (Life, United, Culture, Access). Dass hinter dieser scheinbar einfachen Idee viel Arbeit steckt, davon konnte sich Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) selbst überzeugen. Bei einem Besuch des Berliner Start-ups „neXenio“ informierte sich der Wahlkreisabgeordnete über den aktuellen Stand in Sachen Luca-App bei Geschäftsführer Patrick Hennig.

„Schon seit geraumer Zeit verfolge ich die Entwicklungen über die Luca-App in den Medien, denn Patrick Hennig stammt ja aus Walldürn und wir kennen uns sogar aus früheren Zeiten, so dass er mir natürlich ein Begriff war, als ich über ihn und seine Erfindung las“, erklärt Alois Gerig. „Ein Informationsbesuch in Berlin schien mir da nur selbstverständlich.“ Die App soll die Infektionsnachverfolgung durch die Gesundheitsämter erleichtern, indem sie die Zettelwirtschaft überflüssig macht und Betrieben und Gästen einen sicheren Weg zum Austausch ermöglicht. Durch die einheitliche Datenbasis können Infektionsketten zurückverfolgt und unterbrochen werden.

MdB Alois Gerig (rechts) informierte sich bei Patrick Hennig in Berlin über die Luca-App. © Büro Alois Gehrig

Dr. Ute Teichert, Direktorin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, Düsseldorf und Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sagt dazu: „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass Vollständigkeit der Daten und Geschwindigkeit die beiden entscheidenden Parameter im Kampf gegen die Pandemie sind. Luca funktioniert schon jetzt, es muss nichts mehr neu programmiert werden, und die App kann als Tool zur Pandemiebekämpfung sofort eingesetzt werden.“

An vorderster Stelle steht die Luca-App, mit der Nutzer sich einfach bei Luca-Standorten, Veranstaltungen und Betrieben einchecken können. Hinter der App steht ein ganzes System, das Gesundheitsämter bei der Steuerung von Nachverfolgungsprozessen unterstützt und den direkten Austausch zwischen allen Beteiligten ermöglicht. Und auch an Menschen ohne Smartphone wurde gedacht. Dazu hat „neXenio“ eine Art Schlüsselanhänger konzipiert, der einen individuellen QR-Code trägt. Mit diesem kann man sich dann ohne Smartphone ganz einfach bei Veranstaltungen, aber auch bei privaten Treffen einchecken. „Gerade für Pflegeheimbewohner ist das eine unglaublich smarte Lösung“, ist der Bundestagsabgeordnete überzeugt.

Sänger Smudo ist mit dabei

Das Team hinter der Initiative setzt sich zusammen aus „neXenio“ und einigen Kulturschaffenden. Die Fantastischen Vier haben sich beteiligt. Sänger Smudo hat sich aktiv miteingebracht.

Das System bietet hohe Datensicherheit und trifft auf breite Unterstützung von Datenschützern. Dies zeigt allein die Bereitschaft von Millionen Bürgern, die in den letzten Wochen Luca heruntergeladen haben. „Das Verschlüsselungskonzept hinter Luca wurde von ,neXenio’ gemeinsam mit Prof. Marian Margraf, Fraunhofer „Aisec“ konzipiert“, erläutert Patrick Hennig. Das System wurde anfangs mit einzelnen Modellregionen wie beispielsweise Sylt weiterentwickelt. Mittlerweile haben 13 Bundesländer den Vertrag mit der Luca-App unterzeichnet – darunter auch Baden-Württemberg. „Wenn die App bundesweit kommt, bin ich sehr zuversichtlich, dass der Einzelhandel, die Kultur- und Eventbranche sowie der Tourismus, und damit die schwer gebeutelte Hotellerie- und Gastronomiebranche, wieder eine echte Zukunftsperspektive bekommen“, gibt sich Alois Gerig optimistisch.

