Allgemeine Hochschulreife erlangt

Walldürn. 37 Schüler der drei Abschlussklassen des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule bestanden in diesem Jahr nach Abschluss der mündlichen Prüfung, die am Dienstag unter dem Prüfungsvorsitz von Oberstudiendirektorin Heide-Rose Gönner von der Carl-Theodor-Schule Schwetzingen stattfand, ihr Abitur.

Alle Schüler erlangten damit die Allgemeine Hochschulreife. Die acht Schüler der Klasse WG 13I im Profil „Internationale Wirtschaft“ erhielten zusätzlich zum Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ein Zertifikat über das Bestehen des „Internationalen Abiturs an einem Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg“. Nach der mündlichen Abschlussprüfung sprachen Heide-Rose Gönner und der Schulleiter der Frankenlandschule Walldürn, Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, den erfolgreichen Abiturienten die Glückwünsche zum bestanden Abitur aus. Den Tag des Abiturs bezeichneten sie beide als einen markanten Abschnitt im Leben eines jeden jungen Menschen, wobei sie alle dazu aufforderten, diesen schulischen Erfolg sinnvoll und zielstrebig zu nutzen für künftige wichtige und richtige berufliche Entscheidungen. Dieser schulische Abschluss sollte als eine Verpflichtung zu weiterem beruflichem, gesellschaftlichem und staatsbürgerlichem Engagement angesehen und verstanden werden.

Schließlich stellten beide noch lobend und anerkennend fest, dass mit der diesjährigen Klassenstufe 13 des Wirtschaftsgymnasiums der Frankenlandschule in den drei zurückliegenden Schuljahren gute schulische und erzieherische Arbeit geleistet worden sei, was sie nicht zuletzt auch auf das vorbildliche und beispielhafte Engagement seitens des Lehrerkollegiums und der Tutoren zurückführten.

Torsten Mestmacher gab dann bekannt, dass Pauline Frank aus der Klasse WGI13/1 mit dem Notendurchschnitt von 1,2 das beste Ergebnis des Abiturjahrganges 2022 des Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule erzielte. Das Abitur 2022 haben bestanden:

Klasse WGI 13/1 (Tutor Studienrat Markus Nohe): Emilie Beim (Mu-dau), Tizian Johannes Busch ( Hardheim), Jennifer Joanna Chemnitz (Hardheim), Vanessa Dill (Walldürn), Ryan Patrick Ettlinger (Walldürn),Lisa-Marie Fieger (Höpfingen), Jonas Fabian Frank (Hardheim), Pauline Frank ( Mudau), Sasha Manuel Gudat (Walldürn), Cora Hefner (Buchen), Susanna Ioakeimidou (Kleinheubach), Jan Luis Meszaros (Hardheim), Janik Jesfer Paulus (Kirchzell), Leonie Steiff (Buchen).

Klasse WGW 13/2 (Tutor Studienrat Michael Fabrig): Lara Zoe Bätz (Großheubach), Markus Heinz Bayer (Mudau), Justus Thomas Becker (Miltenberg), Michael Maximilian Ditrich (Walldürn), John Mark Richard Fieger (Walldürn), Flora Gashi (Hardheim), Tobias Heda (Walldürn), Emirhan Kabaci (Walldürn), Steven Kilian (Walldürn), Arthur Kistner (Walldürn), Antonia Sophie Löffler (Höpfingen), Lisa Loster (Schneeberg), Marie Marzini (Hardheim), Laura Roth (Buchen), Nancy- Julie Vögelein (Bürgstadt).

Klasse WGW 13/3 (Tutor Oberstudienrat Steffen Nelius): Kübra Ekiciler (Elsenfeld), Ronja Kracht (Walldürn) Ridoana Miah (Miltenberg), Evelyn Rieger (Walldürn), Lara-Sophie Schell (Mudau), Karolina Schneider Walldürn), Tom Daniel Teubner (Großheubach), Fabio Zoitke (Großheubach). ds