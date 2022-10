Walldürn. Zum Abschlussgottesdienst der Wallfahrtssaison 2022 in Form eines Pilgeramtes fanden sich am Sonntag zahlreiche Pilger in der Basilika in Walldürn ein.

Nach dem feierlichen Einzug erinnerte Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula OFM Conv. an das diesjährige Leitwort der Walldürner Wallfahrt: „Wir sind gekommen, ihn anzubeten.“

Viele Monate habe man sowohl Einzelpilger als auch Gruppen an diesem Gnadenort begrüßt und wieder verabschiedet. Man sei dankbar, dass trotz der immer noch andauernden Pandemie die Wallfahrt im normalen Rahmen habe durchgeführt werden können.

In diesem Pilgeramt – zum Abschluss des Wallfahrtsjahres – seien allen eingeladen, Jesus zu begegnen: im Wort der Schrift, in Brot und Wein – „alle sollen sich von ihm im Glauben stärken lassen“.

Nach den Lesungen aus dem Buch Exodus und dem Brief des Apostels Paulus an Timotheus sowie der Verkündigung des Heiligen Evangeliums nach Lukas stellte Pater Bregula die Bedeutung des Betens in den Mittelpunkt seiner Predigt. Ein jeder sollte beten – und nicht darin nachlassen.

„Beten“ – was meine wohl Jesus damit? Möglichst viele vorgefertigte Gebete aufsagen? Jeden Tag ein möglichst großes Pensum erledigen? Eine Pflicht erfüllen? Eine Leistung bringen, damit Gott zufrieden ist? – Er persönlich glaube, Beten sei für Jesus etwas ganz Anderes. Beten heiße nicht, etwas tun, sondern etwas sein. „Beten heißt für Jesus, immer wieder in Beziehung zu Gott treten.“ Beten, das sei wie „eine Schleife zu binden zwischen Gott und mir“. Eine Verbindung herzustellen.

Wenn einem ein Mensch wichtig geworden sei, wenn eine Verbindung entstanden sei, dann werde man auch alles daransetzen, dass diese Verbindung bestehen bleibe und nicht abreiße. Man werde das Gespräch suchen.

Und wenn man mit diesem Menschen nicht direkt reden könne, dann werde man es notfalls über Briefe, E-Mails, SMS oder das Telefon versuchen.

Wenn einem der Mensch nicht mehr wichtig sei, werde die Verbindung einschlafen und das Gespräch aufhören. Und auch das wüsste man aus eigenem Erleben: Wenn das Gespräch aufhöre zwischen Menschen, wenn die Leitung „tot“ sei, dann sei auch bald die Beziehung tot. Wenn Ehepartner oder Freunde einander nichts mehr zu sagen hätten, dann sei das Ende dieser Beziehung abzusehen. Deswegen sei es stets wichtig, bestehende Verbindungen nicht abreißen zu lassen.

Nur noch wenige Menschen könnten in der heutigen Zeit wirklich beten. Die einen hätten nichts mehr zu erbitten, denn sie würden ja alles selbst machen. Die anderen hätten nichts mehr zu loben, höchstens noch sich selbst, und würden sich dauernd in den Vordergrund drängen. Andere hätten nichts zu danken, weil sie ja gar nichts geschenkt haben wollten – auch nicht von Gott. Und andere hätten schließlich einfach keine Zeit zum Beten, weil sie Gott nicht über ihre Zeit verfügen lassen wollten, oder weil sie keinen Bedarf hätten oder weil für sie Beten nicht notwendig sei.

Und weil viele Menschen nicht mehr beten könnten, darum könnten viele auch nicht mehr glauben. Oder sei es umgekehrt? Würden die Leute nicht mehr beten, weil ihnen der Glaube fehle? – Beten und Glauben würden auch heute stets zusammengehören, so Pater Bregula. Indem man bete, die Verbindung zu Gott herstelle, wachse auch der Glaube, das Vertrauen an diesen Gott. Und je mehr dieses Vertrauen wachse, desto mehr werde man auch wieder das Gespräch und die Nähe zu diesem Gott suchen.

Am Ende des gehörten Evangeliums stehe eine furchtbare Frage Jesu: „Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?“ – Vielleicht viele Menschen, deren Weltanschauung nicht Gottes Plan seien? Gott wolle Heil und Leben in Fülle für alle. Viele Leute heutzutage wollten das nur für sich. Ihre Weltanschauung sei der Materialismus.

Jesus würde wohl viele Menschen vorfinden, die gehetzt, gejagt, gestresst und krank seien, weil sie sich ständig selbst überfordern würden; die keinen Gott mehr über sich dulden würden, die vielmehr selbst Gott sein wollten, frei und unabhängig, dafür aber auch bindungslos und ohne Orientierung für das, was wirklich wichtig sei.

Jesus würde wohl viele Menschen vorfinden, vor allem Kinder und Jugendliche, die Gott überhaupt nicht kennen würden, weil dieser im Leben ihrer Eltern und ihrer Mitmenschen gar keine Rolle mehr spiele. Menschen, für die Gott nur ein leeres Wort ohne Bedeutung geworden sei.

Er würde wohl viele Menschen vorfinden, die keine Zeit mehr haben würden, weil sie sich selbst zum Herrn ihrer Zeit gemacht hätten. Menschen, die vergessen hätten, dass Gott ihnen ihr Leben und ihre Zeit geschenkt habe. Werde der Menschensohn, wenn er komme, auf der Erde dann noch Glauben vorfinden? Werde er dann Menschen vorfinden, die Beter seien, die Verbindung zu Gott aufrechterhalten würden? Werde er Menschen vorfinden, die Glaubende seien, die Gott wirklich kennen und anerkennen und ihr Leben nach seinem Plan ausrichten würden? Und was würde er wohl in Walldürn vorfinden?

Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula schloss seine Predigt mit den mahnenden Worten: „Herr, lehre uns beten, damit wir stärker glauben können. Herr, lehre uns glauben, damit wir besser beten können.“

Nach den Fürbitten und dem Empfang des Heiligen Sakramentes der Kommunion stellte er rückblickend fest, dass man an diesem Sonntagvormittag gemeinsam die heilige Eucharistie gefeiert und damit die diesjährige Wallfahrtssaison offiziell abgeschlossen habe.

Er freue sich sehr, wenn auch weiterhin viele Pilger nach Walldürn kommen würden, und er hoffe, dass die Walldürner Wallfahrt zum heiligen Blut auch im nächsten Jahr wieder im gewohnten Rahmen und ohne pandemie-bedingte Einschränkungen durchgeführt werden könne. Abschließend würdigte er das Engagement aller, die während der gesamten Wallfahrtssaison weit über regulären Dienst hinaus tätig gewesen seien.