Alle Anforderungen gemeistert

Walldürn. An der Frankenlandschule wurden die Berufsschülerinnen und Berufsschüler verabschiedet. Bedingt durch die Corona-Maßnahmen wurde die Entlassfeier im kleineren, aber dennoch feierlichen Rahmen in der Sporthalle der Frankenlandschule durchgeführt, wo die Absolventen aus den Bereichen Industrie, Büromanagement, IT und Einzelhandel ihre Zeugnisse erhielten. Sie dürfen sich damit über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in ihrem Betrieb und an der Frankenlandschule freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulleiter Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher sagte, die Zeit der Ausbildung sei für alle Absolventen sowohl in den Betrieben als auch in der Schule sehr herausfordernd gewesen, wobei sehr oft Masken, Homeoffice, Lockdown, Fernunterricht und hybrider Unterricht den beruflichen und auch privaten Alltag eines jeden einzelnen bestimmt hätten. Am Tag der Abschlussfeier könne man nun sehr erfreut feststellen, dass alle 60 Absolventen alle schulische Anforderungen – teilweise mit hervorragenden Leistungen – bewältigt hätten. Auf die erreichten schulischen Leistungen könnten alle stolz sein, und das sollte alle dazu veranlassen, für den weiteren beruflichen Werdegang mit auf den Weg zu nehmen, dass alle sehr gut ausgebildet seien.

Gerd Straub, Vorsitzender des Fördervereins der Frankenlandschule, sagte, die Absolventen der KBS hätten sich ihren Abschluss an der Frankenlandschule und in ihrem Ausbildungsbetrieb redlich erworben – und dies in einem gebeutelten Land, in dem junge Menschen momentan keine rosige Zukunftsaussichten hätten, und in einer Zeit in der die Corona-Pandemie vieles einschnüre und in der es weltweit etliche Konfliktherde gebe.

Sie alle hätten sich auch durch ihre Ausbildung qualifiziert und würden zukünftig nun am „Berufsleben“ teilnehmen, in das sie bei ihrer Ausbildung bereits hätten reinschnuppern dürfen. Er forderte alle auf, alle Zuversicht mit in den nächsten beruflichen Lebensabschnitt zu nehmen, sich auch weiterhin in beruflicher Hinsicht etwas zuzutrauen, stets sowohl beruflich als auch privat ein verlässlicher Partner zu sein, und seine Meinung stets offen und ehrlich zu äußern.

Studiendirektorin Heike Diener, Abteilungsleiterin für den Bereich der Kaufmännischen Berufsschule, schloss sich den Glückwünschen der Vorredner an und leitete dann über zur Verleihung der Preise und Belobigungen an die besten Schülerinnen und Schüler. Einen Klassenpreis erhielten:

Klasse W3BM: Aileen Holzschuh (Notendurchschnitt 1,5, Firma Böhrer Baumaschinen.

Klasse W2KE: Michelle Lokotsch (1,4, Aldi).

Klasse W3KI: Selina Fieger (1,1, Procter & Gamble Manufacfacturing), Clara Bopp (1,5, Firma Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen).

Ein Lob erhielten:

Klasse W3BM: Daniela Bitner (Notendurchschnitt 1,9, Firma Fa. KWiN) Teresa Eckert (1,9, Eckert Bauteam), Esra Fidan ( 1,9, Firma Hübner), Luca Becker (2,0, Autohaus Lademann), Elssavet Tzermakian (2,0, Firma Erwin Dietz).

Klasse W3IK: Evelyn Kesler (2,0, Hollerbach-Bau).

Klasse WeKE: Isabell Staudinger (1,7, KWM).

Klasse W2KE: Christopher Karle (2,0, Norma Lebensmittelfilialbetrieb).

Klasse W3KI: Lukas Kuhn (1,6, Firma Kuhn), Evelyn Schneider ( 1,6, Orca Gehäusetechnik), Kira Hübenthal (1,8, Seitenbacher), David Wascher (1,8, Bauländer Kunststoffwerk), Joana Gerner (1,9, Perga), Larissa Block ( 2,0, Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen), Ellen Schlundt (2,0, Grammer Interior Components).

Pascal Sommerfeld und Blanka Jurjevic aus der Abschlussklasse W3KI, die im Schuljahr 2021/2022 als eines von insgesamt 46 Teams der Frankenlandschule am bundesweiten Planspiel Börse teilgenommen und dabei im Bereich des gesamten Geschäftsgebiet der Sparkasse Neckartal-Odenwald den 4. Platz belegt hatten, nahmen aus den Händen von Oberstudienrat Ferdinand Winkler als zuständigem betreuendem Fachlehrer der Schule einen von der Sparkasse Neckartal-Odenwald ausgelobten Platzierungspreis in Höhe von 100 Euro entgegen.

Heike Diener überreichte dann zusammen mit den Klassenlehrern die Zeugnisse. Schulleiter Torsten Mestmacher nahm am Ende der Veranstaltung dann noch die Gelegenheit wahr, allen zu danken, die zum Prüfungserfolg und zur Organisation der Abschlussfeier beigetragen hatten. Ihre Abschlusszeugnisse nahmen entgegen:

Klasse W2KE (Verkäufer/Verkäuferinnen, Klassenlehrer Studienrätin Lidija Pfeiffer): Vanessa Adler, Jamal Benalia, Diana Faber, Marianne Ganske, Adrian Hettinger, Andreas Hütter, Christopher Karle, Michelle Lokotsch, Gizem Sen, Robin Späth, Tatjana Weber.

Klasse W3BM (Kaufleute für Büromanagement, Klassenlehrer Oberstudienrat Joachim Kassung): Luca Becker, Daniela Bitner, Teresa Eckert, Esra Fidan, Aileen Holzschuh, Laura Lausberger, Jannik Link, Diana Neubert, Selina Pallas, Melissa Schreider, Meriton Smajli, Nico Späth, Elissavet Tzermakian.

Klasse W3IK (Informatikkaufleute und IT-Systemkaufleute, Klassen-lehrerin Studienrätin Simone Seitz): Marc Keller, Evelyn Kseler, Jannis Knüttel, Marc Stadtmüller.

Klasse W3KE (Einzelhandelskaufleute, Klassenlehrer Studiendirektor Frank Stephan): Berivan Altintas, Sercan Ekinci, Timo Franzsander, Kevin Gogulski, Lena Hirschmann, Nico Hutter, Leif Knörzer, Alexandra Sokolskiy, Isabell Staudinger, Marie-Susann Strammer.

Klasse W3KI (Industriekaufleute, Klassenlehrer Oberstudienrat Dominik Nowotny): Mahmoud Bitar, David Blesch, Larissa Block, Katharina Blum, Clara Bopp, Julia Czerny, Laura Eiffler, Selina Fieger, Linus Galm, Joanne Gerner, Sebastian Götz, Kira Hübenthal, Blanka Jurjevic, Sabrina Koskivuori, Lukas Kuhn, Ayman Mesrar, Elen Schlundt, Evelyn Schneider, Anita Schreider, Rascal Sommerfeld, Celina Sturm, David Wascher.

Im Anschluss fand in der Aula ein kleiner Umtrunk statt, zu dem der Förderverein der Freunde der Frankenlandschule Walldürn eingeladen hatte. ds