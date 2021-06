Alle Anforderungen erfolgreich gemeistert

Walldürn. Bedingt durch die Corona-Maßnahmen fand die Entlassfeier der Berufsschüler an der Frankenlandschule im kleineren, aber dennoch feierlichen Rahmen statt. Die 47 Absolventen aus den Bereichen Industrie, Büromanagement, IT und Einzelhandel bekamen ihre Zeugnisse und dürfen sich damit über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in ihrem Betrieb und an der Frankenlandschule freuen.

AdUnit urban-intext1

Erhöhte Anforderungen

Schulleiter Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher ging auf die Corona-Pandemie ein, die an die Schüler erhöhte Anforderungen im schulischen und beruflichem Umfeld gestellt habe. Alle Kaufmännischen Auszubildenden hätten alle schulische Anforderungen – teilweise mit hervorragenden Leistungen – bewältigt.

Das sollte alle dazu veranlassen, für den weiteren beruflichen Werdegang mit auf den Weg zu nehmen, dass alle sehr gut ausgebildet seien. In der weiteren Folge seiner Verabschiedungsansprache ging Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher auf die von Thieß Peterson, Senior Advisor bei der Bertelsmann-Stiftung, aufgestellten fünf Thesen für die weitere Entwicklung der Wirtschaft ein, die sehr deutlich machen würden, warum eine gute Ausbildung wichtig sei. Entsprechend der fünf Thesen von Thieß Peterson stehe man als Gesellschaft neben der Bekämpfung der Pandemie vor großen Herausforderungen. Die Grundlage, um mit heutigen und zukünftigen Herausforderungen zurechtzukommen, sei eine gute Ausbildung.

Ziel erreicht

Die 47 erfolgreichen Absolventen der KBS an der Frankenlandschule hätten gezeigt, dass sie auch bei Gegenwind und Hindernissen auf ihrem Weg ihr Ziel erreichten. Er entlasse sie mit dem guten Gefühl, dass sie für die kommenden Herausforderungen sehr gut gerüstet seien.

AdUnit urban-intext2

Gerd Straub, Vorsitzender des Fördervereins „Verein der Schule der Frankenlandschule, sagte, die Absolventen der KBS hätten sich unter den erschwerten Corona-Bedingungen durch ihre Ausbildung qualifiziert und würden zukünftig nun am „Berufsleben“ teilnehmen, in das sie bei ihrer Ausbildung bereits hätten reinschnuppern dürfen. Er forderte alle auf, alle Zuversicht mit in den nächsten beruflichen Lebensabschnitt zu nehmen, sich allzeit auch weiterhin in beruflicher Hinsicht etwas zuzutrauen, stets sowohl beruflich als auch privat ein verlässlicher Partner zu sein und seine Meinung stets offen und ehrlich zu äußern.

Die Voraussetzungen, die ein jeder mitbringe, seien jedenfalls sehr gut, und die Arbeitgeber in dieser Region wüssten die Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule an der Frankenschule sehr zu schätzen, und sie wüssten, dass diese an dieser Schule eine praxisorientierte und fundierte schulische Ausbildung genossen hätten.

AdUnit urban-intext3

Preis und Lob

Studiendirektorin Heike Diener, Abteilungsleiterin für den Bereich der Kaufmännischen Berufsschule, würdigte ebenfalls die Leistungen der Absolventen und leitete dann über zur Verleihung der Preise und Belobigungen an die besten Schülerinnen und Schüler. Einen Klassenpreis erhielten: Klasse W3BM: Celine Blaye (Notendurchschnitt 1,5 - Firma Hch. Gramling).

AdUnit urban-intext4

Klasse W3KI: Franziska Böhrer (1,4, Maschinenfabrik Gustav Eirich, Annett Kugler (1,4, Firma Azo), André Kuschel (1,4, Maschinenfabrik Gustav Eirich), Marius Mechler ( 1,5, Firma Scheuermann + Heilig).

Ein Lob erhielten: Klasse W3BM: Gloria Noe (1,8, Awo Neckar-Odenwald), Lisa Bummer (1,9, Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden), Lorena Schieszl (2,0, Stadtwerke Walldürn).

Klasse W3IK: Simon Weber (2,0 - Pink Vakuumtechnik).

Klasse W3KI: Chiara Gärtner (1,7, Procter & Gamble Manufacturing), Julia Müller (1,7, Grammer Interior Component), Miles Repp (1,7, Goldschmitt techmobil), Anna-Lena Link (1,8, Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen), Michelle Mages (1,8, Firma Scheuermann + Heilig), Bettina Hütter (1,9, Werner Genzwürker Elektrotechnik).

Heike Diener überreichte anschließend zusammen mit den Klassenlehrern die Zeugnisse. Torsten Mestmacher dankte allen, die zum Prüfungserfolg und zur Organisation der Abschlussfeier beigetragen haben. Ihre Abschlusszeugnisse der Berufsschule nahmen entgegen:

Klasse W2KE (Verkäufer, Klassenlehrer Studiendirektor Frank Stephan): Micelle Dörr, Jennifer Faßbender, Timo Franzsander, Jessica Natalie Hirsch, Marlon Reifenberger, Alexandra Sokolskiy, Isabell Staudinger, Ricco Wünsche.

Klasse W3BM (Kaufleute für Büromanagement, Klassenlehrerin Studienrätin Janine Schubert): Celine Bich, Celine Blaye, Florian Bronnbauer, Lisa Bummer, Sarah Götz, Gloria Noe, Sebastian Noe, Patrick Pach, Lorenz Schiesl.

Klasse W3IK (Informatikkaufleute und IT-Systemkaufleute, Klassen-lehrer Studienrat Michael Volk): Bastian Keilbach, Ilka Schäfer, Jonas Scholl, Simon Weber.

Klasse W3KE (Einzelhandelskaufleute, Klassenlehrer Studienrat Tobias Waldecker): Florian Fladt, Antonia Geier, Massimo Iurlo, Celine Keller, Fabian Megnin, Angela-Laureen Otterbach, Christoph Rausch.

Klasse W3KI (Industriekaufleute, Klassenlehrerin Oberstudienrätin Andrea Bauer): Koutaiba Alkurdi, Franziska Böhrer, Marie Bühl, Lena Frank, Chiara Gärtner, Jennifer Hartmann, Bettina Hütter, Luisa Klingbeil, Annett Kugler, André Kuschel, Anna-Lena Link, Michelle Mages, Marius Mechler, Julia Müller, Miles Repp, Dorothee Rudolph, Leonie Salopek, Sventlana Schimf, Stephanie Seeberger. ds