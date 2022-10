Alkoholisiert Unfall verursacht

Walldürn. Wegen eines Fahrzeugs, das sich in einem Garten in der Schillerstraße in Walldürn festgefahren hatte, rief eine Zeugin in der Nacht auf Donnerstag das Polizeirevier Buchen.

Als die Beamten auf dem Weg zur Unfallstelle waren, kam ihnen auf der Wettersdorfer Straße ein beschädigter Audi entgegen. Die Polizisten wendeten den Streifenwagen und fuhren dem Unfallwagen hinterher. An der Auffahrt zur B 27 verlor dessen Lenker die Kontrolle über den Audi und schleuderte mit ihm in einen Straßengraben. Anschließend stieg der Mann mit einer Flasche hochprozentigen Alkohols in der Hand aus.

Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem 30-Jährigen um den Unfallverursacher aus der Schillerstraße handelte und dass dieser erheblich alkoholisiert war. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Er muss sich nun des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss verantworten. Außerdem muss er mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen, da er vermutlich nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. pol