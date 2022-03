Alby Recycling und OMV AG: Kreislaufwirtschaft als gemeinsames Ziel

Beim Bau einer neuen Sortieranlage für Verpackungsabfall im Verbandsindustriepark (VIP) in Walldürn will die Alba Recycling GmbH mit der österreichischen OVM AG zusammenarbeiten. Der Recycling-Spezialist mit Sitz in Berlin und das in Wien ansässige Öl-, Gas- und Chemieunternehmen bestätigten am vergangenen Donnerstag Gespräche über den gemeinsamen Bau und Betrieb einer innovativen Anlage für

...