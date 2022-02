Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verbandsindustriepark - Verbandsversammlung soll dem Verkauf von Grundstücken in der Sitzung am Donnerstagabend zustimmen Alba Group will Kapazität am Standort Walldürn verdoppeln

Die Alba Recycling GmbH will ihre Kapazitäten im Verbandsindustriepark nahezu verdoppeln. Über den Verkauf von Grundstücken für den Bau einer neuen Sortieranlage soll die Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands entscheiden.