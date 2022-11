Aktueller Fall der Geflügelpest

Miltenberg. Laut Mitteilung des Bayerisches Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist in Bayern der erste Fall der Aviären Influenza, Geflügelpest, seit diesem Frühjahr festgestellt worden.

Das Friedrich-Loeffler-Institut habe am 28. Oktober einen einzelnen Geflügelpestausbruch in einer kleinen Hobby-Geflügelhaltung mit vier Tieren im Landkreis Miltenberg, Regierungsbezirk Unterfranken, bestätigt, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung, und weiter: „Die vier Tiere sind aufgrund der Krankheit verendet. Der betroffene Betrieb wurde von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde gesperrt, und die unionsrechtlich vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet. Die entsprechenden Maßnahmen vor Ort sind in einer Allgemeinverfügung des Landratsamts geregelt.“

Geflügelhalterhalter sind in Bayern zur Meldung ihres Tierbestandes sowohl beim örtlich zuständigen Veterinäramt als auch bei der Bayerischen Tierseuchenkasse verpflichtet. Individuelle Biosicherheitsmaßnahmen sind regelmäßig zu überprüfen, und auf strengste Betriebshygiene ist zu achten. Insbesondere ist der Kontakt gehaltener Vögel mit Wildvögeln mit geeigneten Maßnahmen zu verhindern.