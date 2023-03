Aktive zeigten tolle Leistungen

Rippberg. Beim SV Rippberg fand der vereinsinterne Wettkampf der Wettkampfturnerinnen und Wettkampfturner statt. Hierzu waren viele Zuschauer in die Halle gekommen, um den Kindern und Jugendlichen zuzuschauen und sie zu unterstützen. Los ging es am Vormittag mit der Altersklasse 6/7 Jahre und jünger und der Altersklasse 8/9 Jahre weiblich und männlich.

An den vier Geräten Boden, Schwebebalken (Jungen am Barren), Reck und Sprung zeigten die Aktiven, wie fleißig sie in den vergangenen Monaten trainiert hatten.

Im Wettkampf der Altersklasse 6/7 Jahre und jünger traten sieben Turnerinnen im Alter von vier bis sechs Jahren gegeneinander an. Lotta Häfner konnte sich am Boden und am Sprung 11,8 von zwölf möglichen Punkten erturnen und sicherte sich am Ende mit 45,8 Punkten Platz eins. Mia Thoma brillierte am Balken und am Sprung mit 11,7 und 11,8 von zwölf 12 möglichen Punkten und belegte den zweiten Podestplatz mit 45,1 Punkten. Mona Weissinger zeigte eine fast perfekte Übung am Balken und sicherte sich mit 42,7 Punkten Platz 3.

Die Altersklasse 8/9 Jahre wurde durch acht Turnerinnen vertreten. Hier setzte sich Antonia Paar gegen ihre Mitstreiterinnen durch und belegte mit 50,1 Punkten Platz 1. Sie zeigte einen fast perfekten Sprung am Kasten, der mit 12,7 von 13 möglichen Punkten bewertet wurde. Nur wenige Zehntel hinter ihr reihte sich Luana Isljami mit 49,9 Punkten auf Platz 2 ein. Sie konnte mit einer tollen Reck Übung viele Punkte zu ihrem Endergebnis beisteuern. Auf den dritten Platz setzte sich Hannah Günther mit 49,4 Punkten, die ebenfalls einen schönen Sprung präsentierte.

Bei den Jungen sicherte sich Mattis Riehl mit deutlichem Vorsprung Platz 1. Er glänzte am Sprung und am Boden mit 12,9 und 12,8 von 13 möglichen Punkten. Sein Endergebnis zählte am Ende 50,9 Punkte. Ferdinand Lafeld konnte sich ebenfalls mit einem fantastischen Sprung 12,6 Punkte erturnen und sicherte sich am Ende des Wettkampfs mit 47,8 Punkten Platz zwei. Auf Platz 3 konnte mit 47,3 Punkten Noah Rizescu das Podest einnehmen.

Am Nachmittag füllte sich die Wettkampfhalle und die Altersklassen 10/11 Jahre, 12/13 Jahre und 14/15 Jahre bestritten ihren Wettkampf. Bei den Zehn- und Elfjährigen war die Entscheidung abermals sehr knapp. Konstante Leistung an allen Geräten zeigte an diesem Tag Luisa Weber, die mit 54,8 Punkten siegte. Sie zeigte am Reck und am Balken fast perfekte Übungen und erhielt dafür 13,8 und 13,9 von 14 möglichen Punkten. Auch Lara Günther konnte ihre guten Leistungen aus dem Training abrufen und sich mit einer tollen Balken- und Reckübung jeweils eine Punktzahl von 13,7 von 14 möglichen Punkten erturnen. Am Ende belegte sie Platz zwei mit 54,4 Punkten. Stefanie Elsässer belegte mit 53,8 Punkten Platz 3. Sie konnte sich am Boden die meisten Punkte zu ihrem Ergebnis erturnen.

Auch bei den Zwölf- und 13-jährigen lag die Entscheidung zwischen Platz eins und Platz zwei an wenigen Zehnteln. Mia Riehl zeigte am Reck und am Sprung eine sehr gute Übung, die mit 14,9 und 14,8 Punkten von 15 möglichen Punkten bewertet wurden. Sie sicherte sich am Ende mit 58,8 Punkten Platz 1. Eliza Isljami konnte mit nur zwei Zehnteln Rückstand Platz zwei belegen. Sie zeigte eine tolle Balkenübung, die mit 14,7 Punkten und einen fast perfekten Sprung, der mit 14,9 Punkten bewertet wurden. Lilli Schmiech sicherte sich den dritten Platz mit 57,2 Punkten. Sie ließ den Kampfrichtern am Reck keinen Spielraum für Punktabzüge und erturnte sich mit der perfekten Reckübung 15 von 15 möglichen Punkten.

In der Altersklasse 14/15 Jahre entschied Amy Krämer den Wettkampf klar für sich. Mit 60,0 Punkten gab sie ihren Konkurrentinnen keine Chance, an ihr vorbei zu ziehen. Amy erzielte am Boden 15,9 von 16 möglichen Punkten. Am Sprung konnte sie sich die volle Punktzahl erturnen. Mit 54,8 Punkten setzte sich Johanna deutlich auf Platz zwei. Sie konnte an allen Geräten eine konstante Leistung zeigen. Josefine Czerny turnte sich nach langer Verletzungspause mit 53,7 Punkten auf Platz 3.