Aktion ist „illegal und nicht genehmigt“

Miltenberg. „Aktuell werden in etlichen Landkreisgemeinden wieder Sammlungen der ,Ungarischen Familie’ angekündigt“, heißt es in einer Mitteilung Miltenberger Landratsamts. Dabei handele es sich um eine illegale, nicht genehmigte Sammlung.

„Die Sammlung wurde dem Landratsamt nicht angezeigt und eine ordnungsgemäße Verwertung der gesammelten Abfälle wurde nicht nachgewiesen. Auf den Wurfzetteln ist weder ein Verantwortlicher noch eine Kontaktadresse genannt.“ Mit dem Begriff „Ungarische Familie“ werde zwar angedeutet, dass es sich um einen Familienbetrieb handelt, den man mit einer „Spende“ unterstützen kann, es handele sich jedoch um eine überwiegend im süddeutschen Raum operierende Organisation, bei der eindeutig die Gewinnerzielung im Vordergrund stehe. Außerdem bestünden für gewisse Gegenstände, die als gefährlicher Abfall einzustufen sind (Altfahrzeuge, Elektroaltgeräte), Überlassungspflichten an Einrichtungen, die dafür zugelassen seien. Sammlungen von gefährlichen Abfällen seien grundsätzlich nicht erlaubt. „Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, sind diese illegalen Sammlungen meist eine reine Rosinenpickerei: Wertstoffe, die größtmögliche Erlöse bringen, werden mitgenommen. Der Rest wird entweder stehen gelassen oder in der Natur entsorgt. Für die dann erforderliche ordnungsgemäße Entsorgung entstehen Kosten, die am Ende die Allgemeinheit zu tragen hat. Deshalb der Appell an alle Bürger: Bitte stellen Sie keine Gegenstände für illegale Sammlungen bereit.“ Wer Gegenstände entsorgen möchte, solle die Möglichkeit des „Sperrmüll auf Abruf“ nutzen oder die zu Gegenstände direkt in den Wertstoffhöfen des Landkreises anliefern.

