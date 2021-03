Walldürn. Das kommunale Corona-Testzentrum der Stadt Walldürn im „Haus der offenen Tür“, Schachleiterstraße 27e in Walldürn, wird seit der Inbetriebnahme am 15. März gut angenommen. „Besonders die Abendtermine erfreuen sich sozusagen großer Beliebtheit. Hier hat auch der Personenkreis die Möglichkeit sich testen zu lassen, welcher tagsüber nicht in Walldürn verweilt oder vom Arbeitsplatz nicht abkömmlich ist,“ erläutert Bereitschaftsleiter Manuel Sturm.

Die ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsvereins Walldürn bieten in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Buchen am Ostersamstag, 3. April, eine zusätzliche großangelegte Testaktion an. Diese beginnt um 9 Uhr und wird ohne Unterbrechung bis voraussichtlich bis 16 Uhr dauern. Die ersten Termine wurden über die Internetseite des DRK bereits vereinbart.

„Wie jeder Test im Leben, stellen auch die Corona-Schnelltests immer nur eine Momentaufnahme dar,“ führt Bürgermeister Markus Günther aus. „Unser Ziel ist es dennoch, die Infektionsketten zu unterbrechen und unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Deshalb hat sich die Teststrategie zu einem essenziellen Bestandteil in der Pandemiebekämpfung entwickelt.“

Die in Walldürn im Einsatz befindlichen mobilen Teams des DRK-Kreisverbandes Buchen unter der Leitung von Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath testen bereits seit Anfang März das Personal in den Walldürner Schulen und Kindergärten.

Zählt man die Tests der mobilen Teams, des kommunalen Testzentrums der Stadt Walldürn sowie den Aktionstag für die ehrenamtlichen Wahlhelfer zusammen, wurden in diesem Monat in Walldürn nahezu 2000 Test durchgeführt.

Termine können unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de oder telefonisch unter 06281/522235 vereinbart werden. pmd

