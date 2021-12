Walldürn. Am ersten Adventssonntag trafen sich um 8.30 Uhr elf Wanderfreunde, um an der traditionell Adventswanderung zum Engelberg teilzunehmen. Die Wanderer wurden vor Beginn auf die in Bayern aktuell gültigen Coronabedingungen hingewiesen.

Bei für Ende November guten Wetterbedingungen ging der Weg über Neusaß und Gerolzahn nach Gottersdorf. Am Parkplatz am See wurde nach dem ersten Drittel der Wanderung eine kleine Teepause eingelegt. Dort trafen noch zwei weitere Wanderinnen zur Gruppe. Auf Naturpfaden ging es über den Heunschheckenbuckel nach Wenschdorf. Im ehemaligen, schön renovierten und einladenden Milchhäusle wurde eine längere Rast eingelegt. Bei leichtem Schneefall ging es die anspruchsvolle Steige nach Miltenberg hinunter.

Der Weg führte weiter zur neuen Brücke Richtung Bürgstadt und über den Straßentunnel zur Maria-Hilf-Kapelle. Dort wurde noch mal kurz gerastet, um dann zügig zum Franziskanerkloster zu gelangen. Vor der Einkehr in die Klosterschenke war noch der obligatorische Kirchenbesuch angesagt. Das Bier vom Kloster Kreuzberg, die Brotzeit und Kuchen rundeten den Wandertag ab. Wanderwart Ralf Englert dankte Karl-Friedrich Berberich für die Durchführung dieser gelungenen Wanderung.

Bei einsetzender Dunkelheit ging es – ausgerüstet mit Taschenlampen – einen Teil der Engelstaffel hinab zum oberen Weinbergweg mit herrlichem Blick auf das hellbeleuchtete, im Main sich spiegelnde Miltenberg zum Bahnhof. Die Bahn brachte die Wandergruppe zurück nach Walldürn.

