„Advent im Kaiserhof“ gefeiert

Walldürn. Klein, aber fein – und vor allem einmal mehr urgemütlich: So präsentierte sich nach einer Corona-bedingten zweijährigen Zwangspause am Samstag und Sonntag endlich wieder der Weihnachtsmarkt des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“ im Museumshof der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße in Walldürn.

In vorweihnachtlicher Atmosphäre sorgten zahlreiche Verkaufs-stände – im Kaiserhof und der Kaiser-Scheune – mit weihnachtlichen Accessoires, Dekorativem und Geschenkideen rund ums Fest für ein vielfältiges Angebot.

Auf dem gesamten Areal wartete ein großes Angebot an Holzarbeiten, Gebasteltem und Kunstwerken auf die Besucher: Es gab Dekoratives, Gestecke und Teelichter von Mellis Bastelhaus, Selbstgenähtes und Dekoratives von Charlotte Schinnagel, Gedrechseltes aus Holz von Stefan Gramlich, Exquisites aus Holz von Hans-Peter Handle sowie weihnachtliche Gipsfiguren von der Familie Berberich. Darüber hinaus wurden Accessoires aus Wolle von der Arbeiterwohlfahrt Walldürn angeboten, sowie Florales, Genähtes, Gebasteltes und Schmuck von Gabi Fieger und Freunden, Holzdekoration und Gemälde von Elvira und Bettina Böhm, Kinderbekleidung von Bettina Friedlein – sowie Essige und weihnachtliche Floristik von Marina Holdermüller.

Angeboten wurden auch Handarbeitsartikeln und Honig von der Spinnstube Höpfingen, Waffeln und gebrannte Mandeln vom Pfadfinderbund Süd, Stamm Wildenburg, sowie Schnaps und Liköre von der Geschenkschmiede Macht.

Kulturelles im Angebot

Kulturelle und handwerkliche Aktivitäten und Aktionen bereicherten den Weihnachtsmarkt im Kaiserhof mit seinem Budenzauber an beiden Veranstaltungstagen zusätzlich: So gab es Drechselvorführungen von Stefan Gramlich sowie eine Gemäldeausstellung von Elvira und Bettina Böhm und die Handwerkskunst-Vorführungen der Frauen der Spinnstube Höpfingen.

Die Odenwälder Trachtenkapelle begeisterte mit alten Weihnachtsliedern zum Mitsingen am Samstagnachmittag. Das anschließende Vorlesen in „Dürmer“ Mundart durch Gerhard Friedrich, die weihnachtlichen Führungen durch das Museum an beiden Tagen sowie der Auftritt der Drittklässler der Grundschule Walldürn stimmten zusätzlich auf Weihnachten ein.

Für das leibliche Wohl sorgten die Mitglieder des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“, der Pfadfinderbund Süd, Stamm Wildenburg und die Walldürner Reservistenkameradschaft.

Diesen traditionellen „Advent im Kaiserhof“ in Walldürn zu besuchen, war für viele Einheimische, aber auch für die zahlreichen auswärtige Gäste – wie schon bei all den Veranstaltungen davor – ein absolutes „Muss“ in der Vorweihnachtszeit.