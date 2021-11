„Advent im Kaiserhof“ abgesagt

Walldürn. Der am dritten Adventswochenende geplante Weihnachtsmarkt des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“ Walldürn im Museumshof der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße fällt aus. Wegen des dynamischen Corona-Infektionsgeschehens haben sich die Vorstandsmitglieder des Fördervereins am Dienstag einstimmig für die Absage entschieden.

„Das Risiko ist momentan und auf absehbare Zeit auch unter 2G-Bedingungen einfach zu groß“, erklärte Vorstandsvorsitzender Bruno Kaiser. Um als Veranstalter der Verantwortung für Standbetreiber, Gäste und Helfer gerecht werden zu können, habe an der Absage des Weihnachtsmarkts kein Weg vorbei geführt. „Wir bedauern die Entwicklung sehr“, sagte Kaiser auch mit Blick auf die Standbetreiber, die bereits Zeit und Geld in die Vorbereitungen investiert hätten.

Im Vorstand sei man sich jedoch einig gewesen: Damit die Infektionszahlen nicht weiter steigen, komme es nun darauf an, persönliche Kontakte einzuschränken. Dazu wolle auch der Förderverein seinen Beitrag leisten. „Die Sicherheit geht vor“, so Kaiser.