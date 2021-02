Altheim. Ihren zweiten Online-Übungsabend hielt die Abteilungswehr Altheim in der vergangenen Woche ab. Initiiert und inhaltlich vorbereitet wurden die Dienstabende von Kommandant Holger Deuser. Ein beachtlicher Durchschnitt von 29 Feuerwehrmitgliedern verdeutlicht die Wichtigkeit solcher virtueller Treffen. Für einen reibungslosen Ablauf sorgte Administrator Fabian Künzig.

Beinahe das gesamte vergangene Jahr konnten keine Feuerwehrübungen in gewohntem Ablauf stattfinden. Deshalb trafen sich die Aktiven der Altheimer Abteilungswehr im Januar zur ersten Onlineübung via Zoom. Zu den Inhalten gehörten allgemeine Informationen über Neuerungen der Wehr. Der mitten in der Corona-Zeit gelieferte neue Mannschaftstransportwagen wurde ebenfalls ausführlich anhand einer mehrseitigen Bilderpräsentation vorgestellt.

Aber nicht nur Feuerwehrthemen wurden angesprochen. So fand beispielsweise ein erster Gedankenaustausch zur Beteiligung der Feuerwehr an der 1250-Jahr-Feier im Jahr 2024 statt. Zur Erarbeitung erster Themen wurden separate Chatrooms eröffnet. Anschließend wurden die Ergebnisse den anderen Gruppen präsentiert. Dazu war auch Ortsvorsteher Hubert Mühling zugeschaltet.

Der zweite Online-Übungsabend hatte die Beladung des Löschfahrzeugs zum Thema. Auch der Umgang mit Meldeempfängern sowie verschiedene Übungsszenarien wurden besprochen. Nach den Übungen fand jeweils noch ein kurzer Gedankenaustausch statt. Online-Übungsabende können und sollen einen persönlichen Kontakt nicht ersetzen, dennoch waren alle Aktiven sichtlich froh, sich mal wieder gesehen zu haben. dka