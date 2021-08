Abschied im Zeichen des Schmetterlings

Altheim. Diese Woche hieß es Abschied nehmen für die Viertklässler der Grundschule Altheim. Die Feier fand zwar in kleinerem Rahmen auf dem Pausenhof statt. Allerdings gaben das Lehrerkollegium sowie die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 3 ihr Möglichstes, um den kleinen, aber feinen Abschied festlich zu gestalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stimmung bei Tanz

Der Abschied der Viertklässler stand ganz im Zeichen des Schmetterlings. 10 Schmetterlinge zieren nun das Grundschulgebäude, mit denen sich die Schüler auf diesem verewigten. Rektorin Heike Knühl nahm dies zum Anlass, sich mit dem Gedicht „Zauberhafte Schmetterlinge“ zu verabschieden und den Viertklässlern auf ihrem neuen Lebensweg alles erdenklich Gute zu wünschen. Klasse 3/4 sorgte im Anschluss mit einem Tanz zu „Sowieso“ von Mark Forster für gute Stimmung: „Egal was kommt, es wird gut, sowieso! Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo!“

Auch Klassenlehrerin Nicole Köberle fand rührende Abschiedsworte. Mit der Geschichte über einen kleinen Schmetterling, der flügge wird, ermutigte sie die Schüler, auf ihren Erfahrungsschatz zu vertrauen und als eigene Persönlichkeiten den neuen Lebensabschnitt zu bestreiten und gestärkt durchs Leben zu gehen. Mit dem Vertretungslehrer Ralf Kurasch war sie sich einig, dass alle Schüler stolz auf sich sein können, wie sie die gemeinsame, aber auch die Homeschooling-Zeit gemeistert haben.

Die Klassen 1, 2 und 3 bereiteten liebevoll gebastelte Geschenke vor, die den Viertklässlern überreicht werden konnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch Martin Weber fasste als Elternbeiratsvorsitzender das vergangene Jahr zusammen und überreichte in diesem Zuge attraktive Preise eines schulinternen Malwettbewerbs: Klasse 1: 1. Niklas Weber 2. Luise Mohr 3. Lucy Roth, Klasse 2: 1. Maximilian Lauer 2. Lukas Weinlein 3. Scott Meynell, Klasse 3: 1. Aurora Hartelt 2. Dana Sans 3. Matteo Feld, Klasse 4: 1. Henri Stahl 2. Luisa Schmitt 3. Jakob Mohr. Dank galt den Sponsoren der Preise.

Im Rahmen dieser kleinen Feier nahmen die Schüler der vierten Klasse anschließend ihre Zeugnisse in Empfang. Darüber hinaus durften sich Mirjam Schmitt und Jonas Grimm als Klassenbeste über einen von der Grundschule gesponserten Buchpreis freuen.

Bei Wettbewerb erfolgreich

Die Schüler der Grundschule Altheim nahmen dieses Jahr auch am 51. Internationalen Jugendwettbewerb „Jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken teil. In der Kategorie Bildgestaltung zum Thema „Bau dir deine Welt“ konnten fünf Schüler der Grundschule sehr gute Plätze erzielen. In der Altersgruppe Klasse 1 freute sich Luise Mohr über den 2. Platz. Niklas Weber konnte den 3. Platz und Maximilian Lehner den 4. Platz erreichen. In der Altersgruppe Klasse 3 zeigte sich Pauline Weber glücklich über ihren 2. Platz. Den 4. Platz verbuchte Tina Kappes für sich. dka