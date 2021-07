52 Kinder feiern Erstkommunion

Walldürn. Das Fest der heiligen Erstkommunion feiern in diesem Jahr in der Seelsorgeeinheit Walldürn 52 Kinder.

Altheim: Patrick Bischof, Matteo Feld, Marlon Frank, Ben Kappes, Tina Kappes, Finn Kern, Johannes Müller, Lukas Müller, Dana Sans, Leni Sans, Felix Weber, Noah Weber und Pauline Weber. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 18. Juli, um 10 Uhr in der Kirche St. Valentin in Altheim statt.

Glashofen, Hornbach, Rippberg: Lukas Aicher, Alissia Baumann, Fynn Bayer, Leon Block, Freya Eckert, Len Remmler, Mara Schieser, Michael Schmitt, Lara Weber und Jule Weismann. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 18. Juli, um 10 Uhr in der Kirche St. Marien in Walldürn statt.

Walldürn: Nick Albert, Leonard Barosch, Rabea Berberich, Lisa Berlin, Albert Dornhoff, Louis Eret, Luke Fröschen, Finn Geier, Timo Geiger, Lara Günther, Jonathan Hanak, Osker Hahn, Amy Höllein, Etienne Jungheinrich, Merle Keidel, Amelie Kempert, Luan Kern, Philipp Klotzbücher, Maja Klotzbücher, Inka Kuhn, Maria Kusber, Sebastian Müller, Kim Noe, Liv Noe, Lilli Schmiech, Benjamin Vatero Cabezas, Luisa Weber, Miriam Weber und Benny Zizer. Die Gottesdienste finden am Samstag, 24. Juli, und Sonntag, 25. Juli, jeweils um 10 Uhr in der Basilika in Walldürn statt.

