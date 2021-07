500 000 Euro fließen in die Rücklage Stromnetz

Walldürn. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Stadtwerke Walldürn und Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung waren Themen bei der Sitzung des Gemeinderates in der Nibelungenhalle.

Jürgen Tschiesche, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der Invra Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gab den Räten alle nötigen Informationen. Die Abschlussprüfung erfolgte mit Unterbrechungen von Mai bis Juni 2021.

Wesentliche Beanstandungen sind im Prüfungsbericht nicht enthalten. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 erteilt.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags wird der Jahresüberschuss komplett an den städtischen Haushalt nach Feststellung überwiesen. Damit fehle den Stadtwerken ein wesentliches Instrument der Innenfinanzierung und damit den Investitionen. Im Hinblick auf die Netzentgeltkalkulation 2021/2022 sollte wieder ein Teil des ausbezahlten Überschusses an die SWW in Form einer Kapitalrücklage zurückfließen, so die Empfehlung.

Die Bilanzsumme beträgt rund 24,082 Millionen Euro, im Vorjahr waren es rund 24,090 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss beträgt rund 1,145 Millionen Euro. Abzüglich einer Abschlagszahlung vom 22. Dezember 2020 von 450 000 Euro ist eine Restverbindlichkeit von rund 695 469 Euro an die Stadt zu zahlen.

Die Konzessionsabgabe 2020 aus der Strom-, Gas- und Wasserversorgung beläuft sich auf rund 559 775 Euro, als Teilbetrag wurden 532 800 Euro abgeführt, so dass noch eine Restschuld von rund 26 975 Euro an die Stadt zu erstatten ist. 500 000 Euro fließen in die Kapitalrücklage Stromnetz. Im Haushaltsplan 2021 der Stadt ist die Zuführung zur Kapitalrücklage vorgesehen.

Der Gemeinderat nahm Kenntnis vom Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 der Stadtwerke und beauftragte den Bürgermeister in der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und die Verwendung des Ergebnisses wie vorgeschlagen zu beschließen.

Entlastung erteilt

Gleichzeitig wird von der Stadt eine Einlage in die Kapitalrücklage des Stromnetzes in Höhe von 500 000 Euro getätigt. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Walldürn wurde Entlastung erteilt. mar

