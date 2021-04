35 000 Euro für die Sanierung der Stadtmauer

Walldürn. Das baden-württembergische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert die Sanierung der historischen Stadtmauer im Bereich des Kindergartens St. Georg mit 35 000 Euro. Die Kosten für die inzwischen abgeschlossene Instandsetzung belaufen sich laut Berechnung des Erzbischöflichen Bauamts Heidelberg auf rund 252 000 Euro.

Im Dezember 2019 waren auf einer Länge von mehreren Metern Sandsteine aus der Mauer herausgebrochen und in die Tiefe gestürzt. Zuletzt war die Natursteinmauer 1990 im Rahmen der Stadtsanierung mit Zuschüssen der Stadt Walldürn und des Denkmalamts restauriert worden.

Die Maßnahme in der Wallfahrtsstadt ist eines von 63 Projekten die vom Land mit insgesamt rund vier Millionen Euro bezuschusst werden. Die Mittel zur Sanierung , Erhaltung und Nutzung von Kulturdenkmalen stammen überwiegend aus den Erlösen der Staatlichen Tote-Lotto GmbH Baden-Württemberg. Rund 25 000 Euro fließen nach Rosenberg in die Sanierung einer Mauer am alten Friedhof.

„Die zahlreichen Bau- und Kunstdenkmale in unserem Land sind ein wichtiger Teil unserer Identität. Sie prägen unsere Kulturlandschaft und stehen für die reiche Geschichte des Landes, die auch für die kommenden Generationen weiterhin erlebbar sein soll“, so Staatssekretärin Katrin Schütz.

Zu den geförderten Kulturdenkmalen im Land gehören 33 private, 22 kirchliche und acht kommunale Denkmale. Dabei werden zum Beispiel Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an bedeutenden Kirchbauten gefördert. Baden-Württemberg verfügt über eine große Zahl an bedeutenden Denkmalen. Dazu zählen mehr als 96 000 Bau- und Kunstdenkmale sowie über 82 000 archäologische Denkmale.