30 Krippen sind zu bestaunen

Walldürn. Nach zwei erfolgreichen Jahren zieht sich der Dürmer Krippenweg, welcher auf die ursprüngliche Initiative der Familien Schmeiser und Fach zurückführt, auch in diesem Jahr durch die gesamte Innenstadt. 30 Krippen stehen in den teilnehmenden Schaufenstern.

Hier kann jeder seine Lieblingskrippe entdecken: Am Plan/Missionskreuz, Bäckerei Günter, Bäckerei Leiblein, Bäckerei Müssig, Beauty Place Julia Stich, Elfenbeinmuseum, Farben Gerold, RCO, Friseur Trunk, Gehrig Mode & Mehr, Gehrig Touristik, Geschenkeschmiede Macht, Hutaltelier Lang, Kehl Devotionalien, LBS, Lebensmittel Rehberg, Leuchte Online, Steffen Ulmer Krankentransport, Lilis Mode, Marienapotheke, Marjas Käseladen, Metzgerei Kaufmann, Orthopädie Schirmer, Schaufenster Holzdeko Gramlich Klier, Schmidtchen Mode, Schuhmoden Müller, Müller-Thiry Uhren/Optik/Schmuck, Tourist Info, Heinrich Schell - Uhren/Optik/Schmuck, Uschi´s Modeeck.

Die Krippen können noch bis zum 4. Adventssonntag, 18. Dezember, in den Schaufenstern der Innenstadt bestaunt werden.

Bei den „Dürmer Advents-Abenden“ am 15. und 22. Dezember gibt es dort noch die Möglichkeit, am Krippenweg-Gewinnspiel für ein feierliches Dürmer Weihnachtspaket teilzunehmen. Der Gewinncoupon ist auf dem Flugblatt zum Krippenweg abgedruckt und kann nur an diesen Tagen auf dem Schlossplatz in die Losbox abgegeben werden. Gewinneziehung ist am 22. Dezember auf dem Schlossplatz.

Die Flugblätter des Krippenwegs liegen im BücherLaden, Sparkasse und Volksbank sowie den örtlichen Bäckereien und Metzgereien, den teilnehmenden Einzelhändlern sowie in und vor der Tourist- und Freizeitinformation aus.