260 Kinder malten Bilder für Weihnachtsbaum

Walldürn. Auch in diesem Jahr sorgte der Winterzauber der Firma „wohnfitz“ wieder für gute vorweihnachtliche Stimmung. Die Idee hinter dem Familientag war laut Thomas Nitschmann von der Geschäftsleitung in einer Zeit, in der es nur um Konsum und Verkauf geht, die Familie und das Zusammensein wieder in den Vordergrund zu rücken.

Im Außenbereich konnten die Kunden und Mitarbeiter ihren Weihnachtsbaum verbilligt einkaufen und sich bei Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Bratwürsten von den beiden 9. Klassen der Konrad-von-Dürn Realschule verköstigen lassen. Der Erlös hierbei kommt der Abschlussfahrt der beiden Klassen im nächsten Schuljahr zugute. Klassenlehrer Thomas Bartwicki freute sich über das Vertrauen, dass den Schülern jährlich hierbei entgegengebracht wird.

Die Teamarbeit und der Zusammenhalt, der hier erforderlich sei, bringen die jungen Schüler in ihrer persönlichen Entwicklung weiter. Außerdem hätten alle viel Spaß und eine Top-Stimmung durch Weihnachtsmusik und den Kontakt zu den Mitmenschen gehabt, welcher in der heutigen Zeit oftmals verloren geht.

Besonders auf ihre Kosten kamen die Kleinsten. In der Weihnachtsbäckerei konnten diese leckere Plätzchen backen und verzieren. Anschließend durften sie die Leckereien mit nach Hause nehmen und bekamen noch eine kleine Überraschung.

Nitschmann freute sich, dass man dadurch den Kindern das Backen wieder näherbringen und auf den guten Geschmack und Geruch aufmerksam machen kann. Zusätzlich konnten die Kleinen zuhause oder vor Ort ein Bild für die große Bildaktion malen. Jedes Kind, das ein selbstgemaltes Bild zum Schmücken des Weihnachtsbaumes brachte, bekam einen Gutschein für das Kino „Löwenlichtspiele“ in Walldürn.

Mehr als 250 Kinder nahmen an der Aktion teil. Bäcker- und Konditormeister Sigfried Brenneis bereitete an diesem Tag das Königsgebäck der Weihnachtszeit - Christstollen in der klassischen Variante mit Rosinen, aber auch neue Geschmacksrichtungen wie Cranberry oder Mandel-Kirsch zu. Der Erlös hieraus wird durch „wohnfitz“ an eine soziale Einrichtung gespendet. nt