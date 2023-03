24 Stunden im Gebet

Walldürn. Die Seelsorgeeinheit Walldürn ruft am kommenden Wochenende 17. und 18. März, zu einer Gebetsaktion auf. Unter dem Motto „24 Stunden für den Herrn“ wurde diese Initiative auf Wunsch von Papst Franziskus ins Leben gerufen, die immer vor dem vierten Sonntag in der Fastenzeit stattfindet.

Die Eucharistische Anbetung, der Empfang des Sakraments der Beichte und der Besuch der Heiligen Messe stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Gebetsinitiative am eucharistischen Wallfahrtsort zum Heiligen Blut in Walldürn, zu der auch die Gläubigen, Pilger und Interessierte außerhalb der Seelsorgeeinheit eingeladen sind, beginnt am Freitag, 17. März um 17.45 Uhr mit der Kreuzwegandacht und anschließend um 18.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Wallfahrtsbasilika.

Die eucharistische Anbetung findet dann im Anschluss ab 19.30 Uhr in der Franziskuskapelle im ersten Obergeschoss des Gemeindezentrums neben der Basilika statt. Ende der 24-stündigen Gebetsaktion ist am Samstag um 18 Uhr.

Im Anschluss daran beginnt, wiederum in der Basilika, das Rosenkranzgebet und um 18.30 Uhr die Vorabendmesse zum vierten Fastensonntag. Beichtmöglichkeit ist am Samstag von 17 bis 18.15 Uhr in der Basilika.

Gebet um Frieden

„Neben den ganz persönlichen Anliegen und den Anliegen in den eigenen Familien, sollen die Gebetszeiten auch das Gebet um den Frieden in der Welt, für den Schutz des Lebens und für die verfolgten und notleidenden Christen weltweit einschließen“, so das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit.

Die Anbetungszeiten sind öffentlich. Zu den Abend- und Nachtstunden ist die Türe am Gemeindezentrum in der Burgstraße geschlossen. Hier kann man dann die Klingel benutzen. Hinweise sind angebracht.

Für die Gebetszeiten in der Franziskuskapelle sind verantwortliche Beterinnen und Beter eingeteilt. (ac)