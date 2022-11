23-Jähriger in Walldürn zusammengeschlagen

Walldürn. Ein 23-Jähriger wurde am Montag um 23.10 Uhr von Unbekannten beleidigt und körperlich angegangen. Der Mann ging zu Boden, was die mutmaßlichen Täter, nach Angaben der Polizei, nicht davon abhielt, weiter auf ihn einzuschlagen und einzutreten.

Dem 23-Jährigen, der sich in Begleitung eines weiteren Mannes befand, war es möglich zu fliehen und die Polizei zu verständigen.



